Ile Maurice: Une contrôleuse menacée au cutter à Quatre-Bornes

Une contrôleuse du Metro Express a été menacée avec une arme blanche lors d'un incident, survenu le jeudi 12 février aux alentours de 13 heures, à la station de Quatre-Bornes. Les faits ont été rapportés le même jour.

La victime, âgée de 30 ans, était en service à bord du tram assurant la liaison de St-Jean-Port-Louis. Alors qu'elle procédait au contrôle des tickets, un passager qui était monté à Quatre-Bornes lui a déclaré avoir perdu le sien.

Le tram s'étant arrêté, ils sont descendus afin qu'il tente de retrouver le ticket. L'homme aurait ensuite affirmé qu'il n'avait pas de ticket et qu'il comptait en acheter un sur place. La contrôleuse l'a alors informé qu'il s'agissait d'une contravention et qu'une amende devait être payée. Le passager aurait refusé de payer.

Au cours de l'échange, un autre individu se serait approché d'elle pour solliciter son aide concernant un ticket. Après l'avoir assisté, la contrôleuse est retournée vers le premier passager afin de lui expliquer la procédure à nouveau et lui demander sa carte d'identité. Il aurait catégoriquement refusé de la présenter.

Alors qu'elle contactait le centre de contrôle du Metro Express, le second individu - celui qu'elle venait d'aider - aurait sorti un cutter jaune de sa main droite et l'aurait pointé en sa direction, à une distance d'environ deux pieds. Il lui aurait lancé : «Lamann-la zis Rs 5000, les li ale.» Craignant pour sa sécurité, la contrôleuse a déclaré avoir pris peur face à la menace.

Des images des caméras de surveillance devraient être remises à la police dans le cadre de l'enquête. Un collègue de la victime était présent au moment des faits.

Dans le cadre de l'enquête menée par la Division Crime Intelligence Unit de l'ouest, un homme de 48 ans, domicilié à Rose-Hill, a été arrêté, puis remis à la police de Quatre-Bornes. Après l'enregistrement de sa déposition under warning, il a été libéré sur parole sur ordre d'une officière supérieure. L'enquête se poursuit.