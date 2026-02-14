Ile Maurice: Gezani s'éloigne, mais deux autres perturbations pourraient se former

Après avoir provoqué d'importants dégâts et causé plusieurs morts à Madagascar, le cyclone Gezani poursuit son évolution dans le canal du Mozambique. Selon Météo-France, le système devrait, au cours des prochaines 24 heures, incurver sa trajectoire vers le sud-ouest, puis progressivement vers le sud.

D'ici le week-end, il pourrait s'éloigner des côtes en descendant vers le sud du canal du Mozambique. Bien que les prévisions deviennent plus incertaines au-delà de samedi, les météorologues estiment que le phénomène devrait peu à peu perdre en intensité.

Alors que Gezani s'éloigne et devrait s'affaiblir, les prévisionnistes restent vigilants face à d'éventuels développements dans la région. D'après les données de Météo-France, une perturbation pourrait se former dans les prochains jours au centre du bassin, au sud-ouest de Diego Garcia. Néanmoins, les chances qu'elle se transforme en tempête tropicale restent faibles -- inférieures à 30 % en début de semaine prochaine. Si un système venait à se développer, il devrait dans un premier temps évoluer loin des zones habitées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un autre secteur du bassin, à l'extrême est, une autre formation est également envisagée en début de semaine prochaine. Le risque demeure toutefois très faible à ce stade, inférieur à 10 %.