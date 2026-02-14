Ile Maurice: La réussite masque une baisse inquiétante du nombre de candidats

Les examens sont terminés, les résultats annoncés, le stress des candidats enfin apaisé. Place aux analyses. Que traduisent ces chiffres ? Le taux de réussite global de 78,98 % cache une réalité moins visible mais tout aussi importante : le nombre de candidats continue de diminuer. Ils étaient 5 794 inscrits au Higher School Certificate (HSC) 2025, contre plus de 7 500 en 2024 et plus de 10 000 au début des années 2010. En une décennie, la cohorte a presque fondu de moitié.

Malgré cette diminution, les performances académiques restent solides. Après les pics exceptionnels de 2021 et 2022, où le taux de réussite avait dépassé 90 %, la réussite se stabilise désormais autour des niveaux pré-pandémie (74,90 % en 2018 et 74,95 % en 2019). Les statistiques rassurent, mais elles ne racontent qu'une partie de l'histoire car la base, elle, se réduit.

L'écart entre les genres se confirme année après année. Les filles réussissent à 81,08 %, contre 76,24 % pour les garçons. Ce différentiel d'environ cinq points n'est pas un hasard ; il reflète une tendance structurelle, désormais installée, qui redessine progressivement le visage de la réussite scolaire (comme observé après les résultats du School Certificate).

À Rodrigues, le tableau est différent. Avec 242 candidats, l'île reste proche de la moyenne nationale en termes de réussite (75,62 %), mais chaque succès ou échec individuel pèse lourd. Les petites cohortes rendent les statistiques plus fragiles et le moindre résultat a un impact visible sur le pourcentage final.

Pour le HSC Pro, les chiffres sont modestes mais révélateurs. À Maurice, 74 candidats ont tenté l'examen et 90,54 % d'entre eux ont réussi, avec un léger avantage pour les filles. À Rodrigues, seuls cinq candidats étaient inscrits. Les deux garçons ont obtenu leur diplôme, mais une seule des trois filles l'a eu, soit 60 % de réussite globale. Au niveau national, 88,61 % des 79 candidats ont décroché leur certificat.

Sur la décennie écoulée, Maurice a enregistré une progression remarquable au HSC Pro, le taux de réussite passant de 46,05 % en 2016 à 90,54 % en 2025. Rodrigues, quant à elle, reste sensible aux variations liées au petit nombre de candidats.

Si cette base continue de se rétrécir, comment relever le niveau ? Le taux de réussite est stable, les élèves continuent de briller, mais la diminution des cohortes rappelle que chaque génération compte double. Cette inquiétude prend encore plus de relief à l'heure où Maurice est confrontée à un brain drain persistant, marqué par le départ régulier des jeunes talents vers l'étranger. Car au-delà des pourcentages, le véritable enjeu est peut-être là : former des élèves qui réussissent, mais surtout, une jeunesse suffisamment nombreuse et prête à rester pour contribuer à l'avenir du pays.