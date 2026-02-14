Ile Maurice: La réussite masque une baisse inquiétante du nombre de candidats

13 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Les examens sont terminés, les résultats annoncés, le stress des candidats enfin apaisé. Place aux analyses. Que traduisent ces chiffres ? Le taux de réussite global de 78,98 % cache une réalité moins visible mais tout aussi importante : le nombre de candidats continue de diminuer. Ils étaient 5 794 inscrits au Higher School Certificate (HSC) 2025, contre plus de 7 500 en 2024 et plus de 10 000 au début des années 2010. En une décennie, la cohorte a presque fondu de moitié.

Malgré cette diminution, les performances académiques restent solides. Après les pics exceptionnels de 2021 et 2022, où le taux de réussite avait dépassé 90 %, la réussite se stabilise désormais autour des niveaux pré-pandémie (74,90 % en 2018 et 74,95 % en 2019). Les statistiques rassurent, mais elles ne racontent qu'une partie de l'histoire car la base, elle, se réduit.

L'écart entre les genres se confirme année après année. Les filles réussissent à 81,08 %, contre 76,24 % pour les garçons. Ce différentiel d'environ cinq points n'est pas un hasard ; il reflète une tendance structurelle, désormais installée, qui redessine progressivement le visage de la réussite scolaire (comme observé après les résultats du School Certificate).

À Rodrigues, le tableau est différent. Avec 242 candidats, l'île reste proche de la moyenne nationale en termes de réussite (75,62 %), mais chaque succès ou échec individuel pèse lourd. Les petites cohortes rendent les statistiques plus fragiles et le moindre résultat a un impact visible sur le pourcentage final.

Pour le HSC Pro, les chiffres sont modestes mais révélateurs. À Maurice, 74 candidats ont tenté l'examen et 90,54 % d'entre eux ont réussi, avec un léger avantage pour les filles. À Rodrigues, seuls cinq candidats étaient inscrits. Les deux garçons ont obtenu leur diplôme, mais une seule des trois filles l'a eu, soit 60 % de réussite globale. Au niveau national, 88,61 % des 79 candidats ont décroché leur certificat.

Sur la décennie écoulée, Maurice a enregistré une progression remarquable au HSC Pro, le taux de réussite passant de 46,05 % en 2016 à 90,54 % en 2025. Rodrigues, quant à elle, reste sensible aux variations liées au petit nombre de candidats.

Si cette base continue de se rétrécir, comment relever le niveau ? Le taux de réussite est stable, les élèves continuent de briller, mais la diminution des cohortes rappelle que chaque génération compte double. Cette inquiétude prend encore plus de relief à l'heure où Maurice est confrontée à un brain drain persistant, marqué par le départ régulier des jeunes talents vers l'étranger. Car au-delà des pourcentages, le véritable enjeu est peut-être là : former des élèves qui réussissent, mais surtout, une jeunesse suffisamment nombreuse et prête à rester pour contribuer à l'avenir du pays.

