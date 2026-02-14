Sénégal: Mbour, cent ans d'histoire et un destin commun - Cheikh Issa Sall célèbre l'unité et la mémoire

La Commune de Mbour a officiellement donné le coup d'envoi le jeudi 12 février 2026, des festivités commémorant le centenaire de son érection en commune (1926-2026). Face à une assistance nombreuse. Face à une assistance nombreuse et enthousiaste réunie sur le parvis de l'Hôtel de Ville, le maire Cheikh Issa Sall a livré une allocution dense et émotive, articulant mêlant mémoire partagée, devoir de reconnaissance et ambition projection vers l'avenir.

Dans une atmosphère festive empreinte de solennité, l'édile a d'abord exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités présentes : le préfet, les députés, le président du Conseil départemental, les maires des communes voisines, les chefs coutumiers et religieux, les partenaires au développement, les représentants de la société civile ainsi que les citoyens et membres de la diaspora venus prendre part à cet événement

Au centre de son intervention, Cheikh Issa Sall a rendu un hommage appuyé aux figures fondatrices qui ont façonné l'identité de Mbour. « Ce centenaire est un moment de célébration, mais aussi de reconnaissance envers celles et ceux qui, par leur engagement et leur détermination, ont bâti les fondations solides de notre commune », a-t-il déclaré.

Il a présenté Mbour comme un « phénomène sociopolitique exceptionnel », estimant que sa contribution à l'histoire nationale demeure encore insuffisamment valorisée. Le maire a particulièrement insisté sur le rôle singulier du quartier Escale, dont la sobriété apparente contraste avec la concentration remarquable des forces sociales, intellectuelles et religieuses qui s'y sont établies au fil des décennies.

Evoquant les origines de la ville, Cheikh Issa Sall a rappelé la pluralité des communautés fondatrices qui ont choisi Mbour comme terre d'ancrage : Sérères, Mandingues, Maures, Toucouleurs, Lébous, Diolas, Soninkés, Bambaras et Wolofs, issus du Cayor, du Walo et du Baol, ainsi que des représentants des grandes familles religieuses du Sénégal.

Cette cohabitation harmonieuse a donné, selon lui, une identité commune inclusive et résiliente, façonnée par la diversité et consolidée par une trajectoire partagée. Il a souligné la dimension historique et symbolique de l'installation de ces notabilités à Mbour durant l'époque coloniale. Selon l'édile, ce regroupement « quasi synchronisé » à l'Escale n'était pas motivé prioritairement par des raisons économiques, mais relevait d'une forme de résistance culturelle post-coloniale.

« Après l'échec des résistances armées face au projet colonial, ces figures illustres ont choisi de préserver leurs identités et leurs valeurs à travers une stratégie d'ancrage communautaire et culturel. Ces figures ont tracé le destin de notre cité », a affirmé le maire, saluant leur rôle déterminant dans le rayonnement constant de Mbour au cours de son premier siècle d'existence.

Placée sous le thème de l'unité, de la mémoire collective et d'une l'ambition partagée, la célébration du centenaire s'annonce comme un moment fort de rassemblement. Au-delà de la commémoration, il s'agit, pour Cheikh Issa Sall, de projeter Mbour vers un avenir prospère, inclusif et durable.

Clôturant son discours sur une note vibrante et fédératrice, le maire a lancé le cri de ralliement cher aux coeurs mbourois : « Goudi Goudi Mbour ! »

Le centenaire de la Commune de Mbour s'ouvre ainsi non seulement comme une célébration de son riche passé, mais aussi comme une promesse renouvelée pour les générations futures : unir les forces vives de la ville pour écrire ensemble les prochains chapitres de son histoire.