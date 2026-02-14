Afrique: Diplomatie climatique - Dakar prépare les négociateurs africains pour la COP 2027

Des diplomates issus de l'ensemble du continent ont pris part à une session de formation intensive à Dakar afin de renforcer leurs compétences en matière de négociation, en prévision des prochaines conférences sur le climat. Une initiative stratégique, à l'heure où l'Éthiopie se prépare à accueillir la COP en 2027.

De lundi à vendredi derniers, l'Institut africain pour le développement économique et la planification (IDEP), basé à Dakar, a accueilli une formation consacrée à la diplomatie climatique, à l'intention des représentants des ministères des Affaires étrangères du continent.

Cette initiative intervient à un moment où l'Éthiopie s'apprête à organiser, dans deux ans, la Conférence des Parties (COP) à Addis-Abeba. « Notre continent, qui ne représente que 4 % des émissions mondiales, demeure pourtant l'un des plus exposés aux effets du changement climatique. Sécheresses et inondations s'y multiplient, provoquant déplacements internes et aggravation de la pauvreté », souligne la directrice de l'Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP), Karima Bounemra Ben Soltane.

A l'en croire, « les populations les plus affectées sont les femmes et les jeunes, confrontés à un chômage persistant et à une précarité croissante ».

Organisée en partenariat avec le Centre d'Excellence pour le Leadership et le Management pour le Développement de l'Afrique (CELMAD), cette formation s'est voulue résolument pragmatique. Au-delà des apports théoriques, les participants ont pris part à des simulations et à des travaux de groupe destinés à leur permettre de maîtriser concrètement les mécanismes complexes des négociations climatiques internationales.

Fodé Ndiaye, représentant du CELMAD, met en avant l'expertise mobilisée : « Notre équipe compte un expert ayant participé à vingt-huit des trente COP organisées à ce jour, et ancien membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. »

La formation a ainsi permis aux diplomates de se familiariser avec les principaux instruments financiers : le Fonds vert pour le climat (GCF), le Fonds d'adaptation, le Fonds pour les pertes et dommages, ainsi que le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).

Des enjeux financiers considérables

Les ambitions financières ont connu une progression. Les montants évoqués sont passés de 100 à 300 milliards de dollars, pour atteindre désormais 1 300 milliards de dollars, somme que l'Afrique aspire à mobiliser au titre des financements climatiques.

Le Fonds pour les pertes et dommages, dont les discussions ont été engagées à Varsovie en 2013, a été officiellement opérationnalisé lors de la dernière COP.

Les formateurs ont toutefois insisté sur la nécessité d'une approche équilibrée : « Il ne saurait être question de s'en remettre exclusivement aux financements extérieurs. Nous devons également mobiliser nos ressources internes », rappelle Fodé Ndiaye, évoquant les vastes potentialités encore inexploitées du continent.

L'unité africaine comme levier

Soulèye Guèye, représentant du ministère des Affaires étrangères, a souligné l'importance d'une position commune : « Nous devons susciter l'adhésion de notre jeunesse aux transformations en cours et l'y associer pleinement. L'Afrique peut se poser en acteur majeur de la transition mondiale, comme elle l'a démontré lors de l'adoption du Pacte pour l'avenir aux Nations unies. »

Le continent dispose d'atouts considérables : il abrite 25 % de la biodiversité mondiale, la forêt du bassin du Congo constitue le deuxième poumon écologique de la planète, la République démocratique du Congo assure près de 60 % de la production mondiale de cobalt, et l'Afrique détient environ 40 % du potentiel solaire mondial. « Sans le cobalt africain, la fabrication des batteries destinées aux véhicules électriques serait impossible », rappelle Fodé Ndiaye.

Une dynamique continentale affirmée

L'Afrique consolide son positionnement à travers la création du Sommet africain sur le climat, organisé tous les deux ans depuis 2023 à Nairobi, puis prévu en 2025 en Éthiopie. Cette plateforme ambitionne d'harmoniser les positions africaines dans les négociations climatiques internationales.

« La philosophie Ubuntu nous inspire : "Je suis parce que nous sommes" », conclut Soulèye Guèye. « Malgré notre diversité, nous sommes en mesure de parler d'une seule voix, de nous faire entendre et d'agir de concert. Tel est l'enseignement majeur de cette formation : nouer des liens durables afin de bâtir ensemble un avenir commun. »