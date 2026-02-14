Afrique: Comité exécutif de la CAF - Une réunion sous haute tension

La réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) aurait été marquée par de fortes tensions suite à l'intervention de nombreux membres. C'est ce que rapportent plusieurs sites visités par Sud Quotidien. Après recoupement, plusieurs sources confirment l'information à 70 % alors d'autres soutiennent à 98 % que la réunion a failli terminer en eau de boudin.

Cette situation est due à la colère suscitée par les récents événements au sein de l'instance dirigeante du football, notamment après la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et les crises qui ont suivi, en particulier les incidents liés à la finale Maroc-Sénégal et les sanctions disciplinaires prononcées ces derniers jours.

Face au mécontentement généralisé de ses membres, la CAF semble être à l'aube d'une période de transition.

Plusieurs membres éminents étaient absents, dont les représentants de l'Algérie, de l'Égypte, de la Mauritanie, du Maroc, du Libéria, du Congo et du Gabon.

La plupart d'entre eux ont participé par visioconférence, tandis que le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, et le secrétaire général, Veron Mosengo-Omba, étaient tous deux absents.

L'absence de ce dernier a été interprétée comme une tentative d'éviter la confrontation.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a consacré quatre heures à un seul point depuis le début de la réunion : l'évaluation de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, alors que dix points importants figuraient à l'ordre du jour, selon des sources internes à l'instance continentale.

Ces mêmes sources indiquent que M. Motsepe a semblé déstabilisé à plusieurs reprises et n'a pas pu gérer la réunion ni aborder tous les points en raison des interventions de certains membres qui ont exprimé leur mécontentement sur de nombreux points, notamment ceux concernant les arbitres et le secrétaire général, Véron Mosengo-Omba.

Des membres du Comité exécutif présentent leurs revendications au président de la CAF

Certains membres ont fait remarquer à M. Motsepe, lors de la réunion, que dans sa dernière déclaration, il s'était engagé à prendre des décisions et à mettre en oeuvre des réformes, mais qu'il n'avait rien annoncé et qu'aucune décision n'avait été prise à ce jour.

Plusieurs membres ont clairement exprimé leurs revendications : « Nous exigeons des réformes au sein du Secrétariat général, la dissolution de la Commission des arbitres et la révocation de son président et de ses membres, ainsi que la fin des décisions unilatérales prises sans concertation lors des réunions officielles».

Le secrétaire général de la CAF, Veron, était absent de la réunion pour « raisons familiales », ce qui n'a pas empêché plusieurs membres d'exiger sa destitution. Motsepe l'a défendu face à la colère des participants.

Samson Adamu ou Gelson Fernandes a la place de Veron

Selon les informations reçues, un choix est en cours entre deux candidats pour le poste de secrétaire général.

Une opinion, soutenue par certains membres de la CAF, privilégie la nomination du Nigérian Samson Adamu, actuel directeur du département des compétitions.

L'autre opinion, appuyée par la FIFA, privilégie la nomination du Suisse d'origine cap-verdienne, Gelson Fernandes, directeur des associations membres de la FIFA.

Dissolution de la commission des arbitres demandée

Concernant l'arbitrage, plusieurs membres ont proposé de dissoudre la commission des arbitres en raison des erreurs désastreuses et des problèmes organisationnels et techniques qui la minent.

Parallèlement, le Congolais Safari Kabene président de la commission des arbitres, a déclaré vouloir nommer prochainement un directeur technique pour cette commission, suite à la décision de ne pas renouveler le contrat du Malien Mamadou Haidara.

Il a ajouté vouloir également intégrer du personnel expérimenté à la commission et nommer une personne compétente au poste de directeur.

Selon nos sources, Safari Kabene est intervenu lors de la réunion au sujet de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Dans une déclaration pour le moins surprenante, il a affirmé : « Chaque joueur sénégalais sorti du terrain aurait dû être averti dès son retour, mais nous avons donné pour instruction de ne pas le faire, afin de préserver le match et d'éviter une fin prématurée ! »

Plus choquant encore, le président de la commission des arbitres a admis, lors de son intervention, ne pas connaître la majorité des arbitres ayant officié lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, alors même qu'il prétendait avoir participé à leur stage de préparation final avant le tournoi.

Dans une révélation surprenante, le président du comité a implicitement suggéré que l'administration de la CAF avait sélectionné les arbitres du tournoi sans qu'il ait joué un rôle clair dans ce processus, indiquant ainsi son absence totale de lien avec les arbitres !

Les membres du Comité exécutif de la CAF ont critiqué le président du comité des arbitres pour avoir désigné le même arbitre que pour le match d'ouverture afin d'officier en finale. Ils ont exprimé leur mécontentement face à ces décisions, qui ont terni l'image du football africain, d'autant plus que la logique aurait voulu que l'on désigne une équipe compétente composée d'arbitres de différentes nationalités pour la finale.

Pendant l'intervention du président du comité des arbitres, certains membres l'ont attaqué et interrompu à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il se taise.

On lui a reproché de s'adresser aux médias malgré son obligation de confidentialité et de s'abstenir de toute déclaration à la presse en cette période délicate.

Eto'o dénonce une injustice

Au cours des discussions, le Camerounais Samuel Eto'o est intervenu, dénonçant la sanction et l'injustice dont il a été victime après avoir été suspendu quatre matchs par la Commission de discipline.

La réunion a également été marquée par l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur des affaires juridiques, le Français d'origine togolaise Cédric Aghey.

Cette décision, prise sans consultation préalable des membres, a suscité l'indignation et exacerbé les tensions parmi les participants.

Parallèlement, le Comité exécutif a approuvé la nomination de Gerson Melo, ressortissant portugais d'origine Cap-Verdienne, au poste de directeur du développement de la Confédération africaine de football. Il remplace ainsi Raul chipenda, limogé l'année précédente.

Dans ce climat tendu, Motsepe a été contraint d'écourter la réunion et de se rendre à la conférence de presse (voir par ailleurs).

La Coupe d'Afrique des Nations féminine, menacée de report ou de délocalisation en raison de l'incertitude entourant l'attribution de l'organisation au Maroc, n'a pas été abordée.

Le statut des autres tournois prévus jusqu'en 2037, inscrits à l'ordre du jour, n'a pas non plus été évoqué.

À l'issue de la réunion, le président de la CAF a annoncé lors d'une conférence de presse que toutes les informations concernant le manque de préparation du Kenya et de la Tanzanie étaient fausses.

Les informations concernant l'Ouganda et le report de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 sont infondées.

Les trois pays sont prêts à accueillir la compétition.

Le président de la CAF a ajouté qu'une initiative est en cours pour porter le nombre d'équipes participant aux prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de 24 à 28.