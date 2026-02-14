Afrique: Le pays vise se positionner en tête du développement de l'IA sur le continent africain - Premier ministre Abiy Ahmed

Addis-Abeba — L'Éthiopie ambitionne de se positionner comme leader africain dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed.

Lors du 39e Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, en présence de chefs d'État africains, du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, du Président de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et de représentants internationaux, le Premier ministre a présenté les ambitions technologiques de son pays.

« En 2020, l'Éthiopie a créé le premier Institut d'intelligence artificielle du continent », a-t-il rappelé, ajoutant que le pays se prépare à inaugurer une université d'IA fondée sur la philosophie éthiopienne du Medemer, prônant la synergie et la coopération ciblée.

Cette institution visera à combiner valeurs humaines et technologies, pertinence locale et portée mondiale, rigueur scientifique et impact concret, afin de faire de l'IA un moteur de croissance et de placer l'Afrique à l'avant-garde mondiale de l'intelligence.

Le Premier ministre a souligné que cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à utiliser la technologie pour un développement durable.

« Chaque fleuve que nous gérons, chaque ville que nous construisons et chaque plateforme numérique que nous déployons doivent générer résilience, opportunités et dignité », a-t-il déclaré, mettant en lien transformation numérique, développement centré sur l'humain et croissance industrielle.

L'université d'IA à venir s'appuiera sur la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », qui intègre le système national d'identité numérique Faida aux réseaux de paiement et à l'échange sécurisé de données, favorisant ainsi une prestation de services fluide et fiable.

Ce projet combine les principes philosophiques locaux et les standards internationaux de l'IA pour promouvoir l'innovation africaine et renforcer le leadership technologique du continent.

Au-delà de l'IA, le Premier ministre a rappelé les avancées de l'Éthiopie en matière d'infrastructures et de connectivité, citant Ethiopian Airlines pour le transport de personnes et de marchandises, la construction du plus grand aéroport d'Afrique et le déploiement d'EthioTelecom à travers le continent pour réduire la fracture numérique et stimuler les partenariats stratégiques.

Selon lui, ces initiatives sont déterminantes pour l'avenir de l'Afrique. « D'ici 2033, notre continent sera défini par ce que nous sécurisons, ce que nous préservons et ce que nous partageons. C'est notre moment et notre responsabilité », a-t-il affirmé.

L'Institut d'intelligence artificielle et l'université à venir représentent les premières étapes majeures du continent vers l'autonomie en formation et recherche IA, marquant un tournant dans la quête de souveraineté technologique, de transformation numérique et de croissance économique basée sur la connaissance.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a ainsi réaffirmé le rôle central de l'Éthiopie dans la construction du futur technologique de l'Afrique.