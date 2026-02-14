Afrique: La future de l'Italie et de l'Europe est étroitement lié à un continent stable et prospère - Giorgia Meloni

Addis-Abeba — La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a affirmé que l'avenir de l'Italie et de l'Europe est profondément connecté à la paix, à la stabilité et au développement durable du continent africain, qu'elle considère comme un acteur central des équilibres mondiaux en mutation.

Intervenant à l'occasion de la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis-Abeba, elle a assuré que l'Italie poursuivra son engagement aux côtés des pays africains, convaincue que la prospérité partagée constitue un intérêt commun stratégique.

Selon elle, l'Afrique n'est en aucun cas périphérique dans l'histoire en cours, mais bien au coeur des transformations globales actuelles.

Ceux qui sous-estiment cette réalité risquent d'être marginalisés, tandis que ceux qui en prennent pleinement conscience en mesurent l'importance.

Présente pour le 2e Sommet Italie-Afrique, la cheffe du gouvernement italien a exprimé sa reconnaissance pour l'invitation à s'adresser aux dirigeants africains, y voyant une marque de confiance que son pays entend honorer avec responsabilité.

Elle a mis en avant une conception exigeante de la coopération, fondée sur l'égalité et le respect mutuel.

Selon elle, la coopération véritable exclut toute logique de domination, d'exploitation des ressources ou d'assistanat, et repose sur un partenariat équilibré où chaque partie contribue à un objectif commun.

Évoquant le plan Mattei, elle a souligné qu'il s'agit d'une stratégie co-construite avec les partenaires africains, alignée sur les priorités définies dans l'Agenda 2063, avec un accent particulier cette année sur les projets liés à l'eau.

Concernant la dette, elle a annoncé un ambitieux programme de conversion visant à transformer les créances des pays africains les plus vulnérables en investissements productifs, ainsi qu'un renforcement de la contribution italienne au Fonds AIDA de la Banque mondiale.

Abordant la question migratoire, Giorgia Meloni a insisté sur la nécessité de créer des perspectives économiques en Afrique afin de permettre aux populations de choisir librement de rester et de participer au développement de leur pays.

Elle a conclu en soulignant que l'Europe ne peut envisager son avenir sans intégrer pleinement celui de l'Afrique, affirmant que leurs destins sont désormais intimement liés.