Afrique: Le Burundi prend la relève de l'Angola à la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2026.

Addis-Abeba — À l'issue de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Addis-Abeba, le président burundais Évariste Ndayishimiye a été officiellement désigné pour diriger l'organisation continentale, succédant au président angolais João Lourenço.

Organisé au siège de l'UA sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », le sommet a mis en lumière la volonté des États membres de renforcer leur action en matière de sécurité hydrique et de développement durable.

Lors d'une cérémonie officielle de passation de pouvoir, le président Ndayishimiye a pris ses fonctions, marquant ainsi l'entrée du Burundi à la tête de l'organisation pour l'année à venir. À ce titre, il aura pour mission de représenter l'Union africaine et d'impulser ses priorités politiques, diplomatiques et économiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette transition intervient dans un contexte où les dirigeants africains intensifient leurs efforts pour faire face aux défis majeurs du continent, notamment l'accès à l'eau et à l'assainissement, la paix et la sécurité, ainsi que l'intégration économique, en cohérence avec les ambitions de l'Agenda 2063 en faveur d'une Afrique unie, résiliente et prospère.

En marge des travaux, le président de la Commission de l'Union africaine a rencontré le nouveau président en exercice pour saluer l'engagement du Burundi en faveur de la paix et de la stabilité, et l'encourager à poursuivre les initiatives visant à renforcer la coopération et l'intégration continentales.