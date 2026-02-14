Afrique: La 39e session Sommet de l'Union africaine consacrée à l'eau et à l'assainissement a débuté à Addis-Abeba

14 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les chefs d'État et de gouvernement africains se réunissent au siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne à l'occasion de la 39e session ordinaire de l'Assemblée.

Placée sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », cette rencontre reflète l'engagement des pays africains à renforcer leurs efforts en matière de sécurité hydrique et d'assainissement, considérés comme des piliers essentiels du développement durable, de la santé publique et de la transformation structurelle du continent.

Au cours des derniers jours, plusieurs dirigeants ont rejoint Addis-Abeba pour prendre part non seulement au 39e Sommet de l'UA, mais également au deuxième Sommet Italie-Afrique, coorganisé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

Parmi les personnalités déjà présentes figurent le président William Ruto, le président Hassan Sheikh Mohamud, le président Hakainde Hichilema ainsi que le président Salva Kiir Mayardit.

Les travaux du Sommet porteront sur les priorités majeures du continent, notamment la paix et la sécurité, l'intégration économique, la résilience face aux changements climatiques et la réforme institutionnelle.

Les dirigeants examineront les rapports d'étape de la Commission de l'UA et discuteront des moyens d'accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-echange continentale africaine, d'améliorer la connectivité des infrastructures et de mobiliser des financements durables.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, participera également à cette réunion de haut niveau, aux côtés de nombreux partenaires internationaux.

L'organisation du Sommet à Addis-Abeba, siège permanent de l'Union africaine, confirme le rôle central de l'Éthiopie en tant que capitale diplomatique du continent et met en évidence la volonté partagée des États africains de promouvoir l'unité, la stabilité, l'intégration et une prospérité commune.

