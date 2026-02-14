Afrique: L'Organisation des Nations unies salue l'Union africaine, pilier du multilatéralisme, et assure un appui constant

Addis-Abeba — À l'occasion du 39e Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, l'Organisation des Nations unies a rendu hommage au rôle central de l'organisation continentale, la présentant comme un symbole fort du multilatéralisme dans un contexte international marqué par les divisions.

Devant les chefs d'État et de gouvernement africains, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que l'UA incarne un modèle de solidarité et de coopération à l'heure où l'ordre mondial traverse une période de fragmentation et de méfiance.

Il a assuré que le soutien africain au sein du système onusien demeure essentiel et a promis, en retour, un engagement constant et résolu des Nations Unies envers le continent.

Le chef de l'ONU a mis en avant le renforcement du partenariat entre les deux institutions ces dernières années, notamment à travers des cadres conjoints dans les domaines de la paix et de la sécurité, du développement durable et des droits humains.

Il a également rappelé la coopération étroite durant la pandémie de COVID-19, ainsi que l'adoption de la résolution 2719 du Conseil de sécurité, établissant un mécanisme de financement plus prévisible pour les opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine.

Par ailleurs, António Guterres a réitéré son appui à la revendication africaine en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité, estimant que l'absence de sièges permanents pour l'Afrique reflète une architecture internationale dépassée et inéquitable.

Selon lui, toute décision concernant l'Afrique et le monde doit impérativement inclure une représentation africaine équitable.

Enfin, il a affirmé que l'Afrique restera au coeur des priorités des Nations Unies jusqu'à la fin de son mandat, réitérant son attachement personnel et institutionnel au partenariat stratégique entre l'ONU et l'Union africaine.