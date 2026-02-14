Congo-Kinshasa: Des familles reconstruisent des abris de fortune après la démolition de Pakadjuma

14 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Après la démolition des habitations à Pakadjuma, dans la commune de Limete, par l'Hôtel de ville de Kinshasa, plusieurs familles sinistrées ont érigé des abris de fortune au bord de la route des Poids lourds.

Ces installations précaires exposent les habitants aux intempéries, aux risques d'accidents et à divers abus.

La population environnante exprime ses inquiétudes et redoute une montée de l'insécurité, notamment la nuit et aux heures de pointe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La bourgmestre de Limete, Nathalie Aziza, a invité les habitants à garder leur calme et à faire preuve de responsabilité, alors que la tension reste vive entre détresse sociale et peur de l'insécurité.

Une opération dans le cadre du « Retour à la norme »

L'Hôtel de ville de Kinshasa a lancé une vaste opération de démolition des constructions anarchiques érigées le long de la voie ferrée à Pakadjuma, un bidonville de Limete. Cette action s'inscrit dans la campagne provinciale « Retour à la norme », visant à rétablir l'ordre urbain, renforcer la sécurité et améliorer les conditions de salubrité dans cette zone stratégique de la capitale.

Les terrains concernés appartiennent à l'ONATRA et sont légalement réservés au fonctionnement du train urbain. Leur occupation entravait la mobilité, compromettait la relance du trafic ferroviaire et exposait les habitants à de sérieux risques.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.