Congo-Kinshasa: Des familles reconstruisent des abris de fortune après la démolition de Pakadjuma

Après la démolition des habitations à Pakadjuma, dans la commune de Limete, par l'Hôtel de ville de Kinshasa, plusieurs familles sinistrées ont érigé des abris de fortune au bord de la route des Poids lourds.

Ces installations précaires exposent les habitants aux intempéries, aux risques d'accidents et à divers abus.

La population environnante exprime ses inquiétudes et redoute une montée de l'insécurité, notamment la nuit et aux heures de pointe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La bourgmestre de Limete, Nathalie Aziza, a invité les habitants à garder leur calme et à faire preuve de responsabilité, alors que la tension reste vive entre détresse sociale et peur de l'insécurité.

Une opération dans le cadre du « Retour à la norme »

L'Hôtel de ville de Kinshasa a lancé une vaste opération de démolition des constructions anarchiques érigées le long de la voie ferrée à Pakadjuma, un bidonville de Limete. Cette action s'inscrit dans la campagne provinciale « Retour à la norme », visant à rétablir l'ordre urbain, renforcer la sécurité et améliorer les conditions de salubrité dans cette zone stratégique de la capitale.

Les terrains concernés appartiennent à l'ONATRA et sont légalement réservés au fonctionnement du train urbain. Leur occupation entravait la mobilité, compromettait la relance du trafic ferroviaire et exposait les habitants à de sérieux risques.