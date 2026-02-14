Congo-Kinshasa: Examen d'Etat - Plus de 13 000 candidats inscrits à la session préliminaire 2026

Au moins 13 479 candidats, des cycles long et court, répartis dans 251 centres, prennent part à l'épreuve préliminaire de la 59e édition de l'Examen d'État, lancée samedi 14 février à travers le pays.

Le doyen des candidats engagés à cette session préliminaire est âgé de 63 ans, tandis que le plus jeune en compte 17 ans.

La Directrice de la province éducationnelle Mont-Amba, Astrid Nambuyi, note que cette épreuve préliminaire permet au Gouvernement de sélectionner les autodidactes susceptibles de participer aux hors-session et à la session ordinaire.

Elle salue le courage et l'abnégation des candidats ayant décidé de parachever leur cycle scolaire.

Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malu assure de l'accompagnement du Gouvernement aux côtés des candidats du Nord et Sud-Kivu, qui représentent à eux seuls 25 % des effectifs, avec 3 351 inscrits.

Raïssa Malu recommande par ailleurs aux surveillants, encadreurs et inspecteurs de travailler avec rigueur, justice et impartialité afin de préserver l'image de l'Examen d'État qui, selon elle, doit rester le miroir de l'excellence et du mérite réel.