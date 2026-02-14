Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la Radio - Le député Patrick Matata salue le rôle « pilier » des journalistes

À l'occasion de la Journée mondiale de la Radio, célébrée le 13 février, Patrick Matata Makalamba, député national élu de Kisangani, a rendu un vibrant hommage aux professionnels des médias.

Lors d'une rencontre avec la presse locale, il a souligné que les journalistes ne sont pas de simples diffuseurs d'informations, mais des acteurs essentiels de la cohésion sociale et de la démocratie.

Le parlementaire a salué la rigueur et le courage des hommes et femmes des médias, qu'ils soient issus de la presse écrite, de la radio, de la presse en ligne ou des studios audiovisuels.

Un pilier de la bonne gouvernance

Pour Patrick Matata, le travail d'information et de contrôle exercé par la presse est crucial pour le développement de la République démocratique du Congo. « Votre travail d'information, de questionnement et de contrôle est essentiel pour la démocratie et crucial pour le développement de notre beau pays. Vous êtes donc un pilier déterminant de la bonne gouvernance », a-t-il déclaré.

Engagement pour la liberté de la presse

Le député s'est engagé à collaborer étroitement avec les médias, considérant leur métier comme un rempart pour la démocratie, l'éducation civique et la cohésion sociale. « En tant que représentant élu, je m'engage à travailler main dans la main avec vous tant votre métier est le rempart de notre démocratie », a-t-il affirmé.