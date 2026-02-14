Congo-Kinshasa: Insécurité grandissante au quartier Lutendele dans la commune de Mont-Ngafula

Les habitants du quartier Lutendele, dans la commune de Mont-Ngafula à Kinshasa, vivent dans la psychose. Chaque nuit, des bandits armés s'introduisent de force dans les domiciles pour extorquer argent, téléphones, ordinateurs et autres biens de valeur.

La situation sécuritaire se dégrade rapidement dans ce secteur de la capitale, rendant les nuits particulièrement pénibles pour les riverains.

Un appel pressant aux autorités

Face à cette recrudescence de la criminalité, les habitants de Lutendele appellent les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la zone et neutraliser ces malfrats.

Les tentatives de la Radio Okapi pour obtenir une réaction du bourgmestre de Mont-Ngafula n'ont, pour l'heure, pas abouti.