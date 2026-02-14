Congo-Kinshasa: Hydrocarbures - La ministre annonce la construction de nouveaux pipelines pour sécuriser l'approvisionnement

14 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre d'État en charge des Hydrocarbures a présenté, vendredi 13 février, au Conseil des ministres un projet majeur de construction de nouvelles infrastructures d'acheminement des produits pétroliers par la voie ouest, tout en maintenant les installations existantes. L'annonce a été relayée par le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, lors du compte rendu de la réunion.

Selon la ministre, cette initiative repose sur une analyse technique, stratégique et économique des capacités logistiques actuelles, de l'évolution de la demande nationale en produits pétroliers, ainsi que des risques liés à la saturation progressive des infrastructures existantes.

Des pipelines de 332 km pour répondre à la demande croissante

Le projet prévoit la construction de nouveaux pipelines de 12 pouces sur un linéaire d'environ 332 kilomètres. Ces installations seront dimensionnées pour répondre à une consommation en forte croissance, portée par la démographie, l'urbanisation et l'expansion des activités économiques.

Patrick Muyaya a souligné que l'impact attendu sera bénéfique sur les plans économique, social, environnemental et stratégique.

La ministre des Hydrocarbures a sollicité l'accompagnement du Gouvernement afin d'assurer la pleine mise en oeuvre de ce projet d'intérêt national, jugé essentiel pour sécuriser l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

