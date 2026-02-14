Congo-Kinshasa: La MONUSCO forme en Ituri les gestionnaires de sites des déplacés pour renforcer leur caractère civil

14 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face aux attaques récurrentes de groupes armés et aux soupçons d'infiltration d'hommes armés, la MONUSCO a lancé, depuis mercredi dernier à Bunia (Ituri), une formation destinée aux gestionnaires de sites. Cette initiative vise à renforcer le caractère civil de ces lieux, améliorer les mécanismes d'alerte et accroître la sécurité des populations vulnérables.

Plusieurs sites, notamment dans le territoire de Djugu, ont été la cible d'attaques meurtrières, comme Lala et Djaiba. Parallèlement, des soupçons d'infiltration de miliciens et des incidents impliquant les forces de sécurité ont été signalés.

La formation s'adresse aux responsables des sites de Kigonze, ISP, Salama, Tsere et Mbala. L'objectif est de s'assurer que ces lieux restent des espaces purement civils, exempts d'armes et d'activités militaires.

Un système d'alerte précoce pour la protection

Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO met en place un système d'alerte précoce pour mieux protéger les déplacés et les populations environnantes. Cette démarche s'inscrit dans un effort continu, puisque 55 des 69 sites officiels de l'Ituri ont déjà bénéficié de ce programme depuis l'année dernière.

