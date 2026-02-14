Congo-Kinshasa: Maniema - 3,5 tonnes de semences de café distribuées pour relancer la filière

La division provinciale de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Maniema a procédé à la distribution de 3 500 kilogrammes de semences de café robusta aux inspecteurs territoriaux et urbains.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de relance de l'agriculture pérenne, visant à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans la province.

Ces semences serviront à produire des plantules qui seront distribuées gratuitement à la population dans six mois, afin de stimuler la production locale de café.

Une répartition stratégique

Chaque territoire de la province, ainsi que la ville de Kindu, ont reçu une dotation spécifique accompagnée de sachets en polyéthylène pour la mise en pépinière.

« Il s'agit du déploiement de 3 500 kilogrammes de cerises de café robusta. Chaque entité a reçu 437 kilogrammes de café et 170 kilogrammes de sachets pour permettre aux inspecteurs de procéder au semis », a expliqué l'ingénieur Ramazani Radjabu Andilwa, chef de division de l'Agriculture.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement central, saluant la matérialisation de la vision de valorisation de l'agriculture. « Nous sommes très contents et nous remercions grandement le gouvernement central pour ce geste, concrétisant la revanche du sol sur le sous-sol », a déclaré un représentant des bénéficiaires.

Le chef de division a annoncé que d'autres cultures pérennes, notamment le cacao et le palmier à huile, seront distribuées prochainement afin de diversifier les revenus agricoles dans la province.