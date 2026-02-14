Congo-Kinshasa: Maniema - 3,5 tonnes de semences de café distribuées pour relancer la filière

14 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La division provinciale de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Maniema a procédé à la distribution de 3 500 kilogrammes de semences de café robusta aux inspecteurs territoriaux et urbains.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de relance de l'agriculture pérenne, visant à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans la province.

Ces semences serviront à produire des plantules qui seront distribuées gratuitement à la population dans six mois, afin de stimuler la production locale de café.

Une répartition stratégique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque territoire de la province, ainsi que la ville de Kindu, ont reçu une dotation spécifique accompagnée de sachets en polyéthylène pour la mise en pépinière.

« Il s'agit du déploiement de 3 500 kilogrammes de cerises de café robusta. Chaque entité a reçu 437 kilogrammes de café et 170 kilogrammes de sachets pour permettre aux inspecteurs de procéder au semis », a expliqué l'ingénieur Ramazani Radjabu Andilwa, chef de division de l'Agriculture.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement central, saluant la matérialisation de la vision de valorisation de l'agriculture. « Nous sommes très contents et nous remercions grandement le gouvernement central pour ce geste, concrétisant la revanche du sol sur le sous-sol », a déclaré un représentant des bénéficiaires.

Le chef de division a annoncé que d'autres cultures pérennes, notamment le cacao et le palmier à huile, seront distribuées prochainement afin de diversifier les revenus agricoles dans la province.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.