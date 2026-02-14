Afrique: La FIFA somme le DCMP de payer ses créances d'au moins 630 824 USD en un mois

La Fédération internationale de football association (FIFA) a demandé à la Fédération congolaise de football association (FECOFA) de sommer le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa de s'acquitter de ses dettes, estimées à 630 824 USD, dans un délai d'un mois, sous peine de relégation.

Selon la correspondance de l'instance faitière du football mondial, les Immaculés doivent :

367 925,65 USD à l'entraîneur italien Andrea Agostinelli

100 165,26 USD au coach italien Emanuele Bottoni

55 944,52 USD au préparateur physique Matteo Basile

94 790 USD au technicien congolais Otis Ngoma

12 000 USD au joueur ghanéen Emmanuel Attanyamaa Asante.

Les Tupamaros disposent de 30 jours pour payer l'ensemble de ces créances et de 5 jours pour éventuellement contester, faute de quoi il risque une relégation en division inférieure.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, ils sont interdits de recrutement tant que toutes les dettes concernées ne sont pas réglées.

La FECOFA a informé la Ligue nationale de football (LINAFOOT) de la position de la FIFA, laquelle confirme que les décisions rendues par ses instances judiciaires concernant le DCMP sont définitives, contraignantes et pleinement exécutoires.

La Fédération congolaise précise que la FIFA a rappelé que ces affaires ne font l'objet d'aucune suspension, annulation ou radiation par une juridiction compétente. À ce jour, aucune notification de déduction de points n'a été transmise à la FECOFA.

« Elle nous enjoint, en vertu de l'article 12 du Code disciplinaire de la FIFA, de procéder sans délai à leur mise en oeuvre », souligne la correspondance de la FECOFA.

Enfin, l'organe faitier du football congolais demande à la LINAFOOT de lui transmettre dans les plus brefs délais la preuve de l'exécution de ces décisions afin de répondre à la FIFA et d'éviter toute mesure disciplinaire contre le football congolais.