Afrique: 2e Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba - Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONÉ a pris part

Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONÉ, a pris part, ce vendredi 13 février 2026, au Centre International des Congrès d'Addis-Abeba (Éthiopie), au 2e Sommet Italie-Afrique, en marge du 39e Sommet ordinaire de l'Union Africaine (UA) prévu les 14 et 15 février 2026.

Ce Sommet Italie-Afrique, qui intervient deux ans après le premier réuni en Italie, en janvier 2024, a été l'occasion pour la Présidente du Conseil des Ministres italien, Mme Giorgia MELONI, et ses pairs africains de faire un bilan de la mise en oeuvre du programme d'investissements et de partenariats stratégiques dénommé "Plan Mattei" pour l'Afrique, doté d'un fonds initial de 5,5 milliards d'euros, pour aider le continent à se développer.

Mme Giorgia MELONI, par ailleurs invitée spéciale au 39e Sommet ordinaire de l'UA, et le Premier Ministre éthiopien, M. Abiy AHMED, ont, dans leurs discours d'ouverture de la rencontre, rappelé les contours de l'ambitieux "Plan Mattei" qui couvre notamment les secteurs prioritaires de l'éducation et la formation professionnelle, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Vice-Président Tiémoko Meyliet KONÉ s'est dit heureux, au nom du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, de voir la Côte d'Ivoire figurer au nombre des premiers pays bénéficiaires du "Plan Mattei", à hauteur de 639 millions d'euros.

Il s'est également réjoui de la forte progression des échanges commerciaux entre notre pays et l'Italie, en ce qui concerne la coopération bilatérale.

Par ailleurs, le Vice-Président de la République a eu des entretiens, au cours de cette même journée, avec l'ancienne Présidente de la République Démocratique Fédérale d'Ethiopie, Mme Sahle-Work ZEWDE, ainsi qu'avec la Directrice Exécutive du Fonds Vert pour le Climat, Mme Mafalda DUARTE, et la Directrice Exécutive de l'ONUSIDA, Mme Winnie BYANYIMA.

Mme Mafalda DUARTE a indiqué que le partenariat avec la Côte d'Ivoire se porte déjà bien, avec des projets d'investissement en cours d'environ 700 millions de 2/2 dollars, et qu'il va se renforcer.

Elle a aussi annoncé que notre pays pourrait être bientôt choisi pour abriter le bureau régional Afrique francophone du Fonds Vert pour le Climat.

Quant à Mme Winnie BYANYIMA, elle a souligné le rôle prépondérant de la Côte d'Ivoire dans la riposte contre le VIH-SIDA, grâce au leadership avéré du Président Alassane OUATTARA et de la Première Dame de Côte d'Ivoire, à qui elle a rendu hommage.

Elle a, en outre, remercié et félicité les autorités ivoiriennes pour l'importante contribution de notre pays au programme conjoint de l'ONUSIDA, à hauteur de 1,5 million de dollars US, ainsi que pour la mise en oeuvre effective de la Couverture Maladie Universelle (CMU).

Notons que la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Mme Nialé KABA, le Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, M. Pierre N'Gou DIMBA, et le Ministre de l'Environnement et de la Transition Écologique, M. Abou BAMBA, ont également pris part à ces rencontres.