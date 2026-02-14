Cote d'Ivoire: Facture normalisée électronique - Les bienfaits exposés au cours d'une journée portes ouvertes

Dans un contexte de transformation digitale accélérée et de nouvelles exigences fiscales, Novasoft, intégrateur de solutions, a organisé, en partenariat avec Sage, une journée portes ouvertes dédiée à la Facture normalisée électronique (Fne). C'était le vendredi 13 février 2026, à Abidjan-Cocody.

Cette rencontre a permis aux entreprises de mieux comprendre les obligations liées à la Fne et de découvrir des solutions concrètes pour leur mise en conformité. Elle avait pour thème : « Comment digitaliser à 360° votre système de facturation ? »

Au cours des échanges, Brou Michel Kambiré, de la Direction générale des impôts (Dgi), a présenté les objectifs de la Fne. Selon lui, elle vise à renforcer la compétitivité des entreprises en favorisant l'allègement de la charge administrative, la diminution des délais de paiement, le gain de productivité et le suivi en temps réel grâce à la dématérialisation.

« La Fne favorise la réduction des coûts administratifs, facilite, à terme, les déclarations de Tva pour les assujettis grâce au pré-remplissage, améliore le suivi et l'archivage des factures électroniques. Elle permet également une collaboration plus fluide entre les partenaires commerciaux et contribue à la réduction des contentieux entre l'administration fiscale et les entreprises, grâce à l'utilisation d'une base commune de données », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Kaba Lancineba, directeur général de Novasoft, a souligné que la solution permet aux entreprises ne disposant pas de logiciel de facturation de générer des factures Fne. Elle permet également de récupérer les factures Fne produites et de les intégrer dans un système de facturation existant.

Quant aux entreprises dotées d'un logiciel de comptabilité, la solution Sage Dématérialisation leur offre la possibilité d'opérer une transition complète vers la digitalisation. « Nous gérons l'ensemble du flux, du début à la fin, grâce à ces deux solutions », a-t-il indiqué.