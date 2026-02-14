Cote d'Ivoire: Fiscalité numérique - Plateformes et transport au coeur des réformes de l'Annexe fiscale 2026

À Abidjan, les plateformes technologiques et les acteurs du numérique ont été conviés, le 10 février 2026, à un atelier d'information consacré aux nouvelles dispositions de l'Annexe fiscale 2026.

Initiée par la Direction générale des impôts (Dgi), en collaboration avec le cabinet IKT, société d'avocats, la rencontre visait à décrypter les réformes et à favoriser leur appropriation par les professionnels concernés.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large d'adaptation du système fiscal ivoirien à l'essor de l'économie numérique. L'administration fiscale entend ainsi instaurer un cadre de dialogue avec les entreprises du secteur, tout en encourageant la conformité volontaire et en clarifiant les obligations légales.

Parmi les principaux changements présentés figure la refonte de la fiscalité du transport. Intervenant au nom de la Direction des grandes entreprises (Dge), Diézou Landry a indiqué que l'ancien prélèvement de 4 %, jugé difficilement applicable, est remplacé par une patente de transport due par chaque véhicule, selon sa catégorie et ses modalités d'exploitation.

Cette réforme vise à instaurer davantage d'équité entre les différents opérateurs, qu'ils soient traditionnels ou issus des plateformes numériques.

Les représentants des chauffeurs Vtc ont profité de l'occasion pour exprimer leurs préoccupations. Sabo Brice, président du syndicat des Dignes conducteurs de Vtc (Dc Vtc), a plaidé pour une application mesurée des nouvelles dispositions, estimant que toute augmentation des charges fiscales se répercute inévitablement sur les revenus des conducteurs et sur le prix des courses.

L'Annexe fiscale 2026 introduit également une imposition spécifique à l'endroit des plateformes de commerce en ligne non résidentes. Toute entreprise étrangère réalisant en Côte d'Ivoire un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 millions de Fcfa sera désormais soumise à un impôt de 30 %, calculé sur un bénéfice forfaitaire fixé à 10 % des revenus générés localement. Les autorités espèrent ainsi mobiliser près de 2,3 milliards de Fcfa supplémentaires au profit du Trésor public.

Du côté des plateformes, l'accent est mis sur la compréhension et l'appropriation des nouvelles règles. Élodie Filopon, responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone chez Yango, a souligné l'importance, pour l'ensemble de l'écosystème des entreprises, partenaires et chauffeurs, de maîtriser les évolutions introduites afin d'évoluer dans un environnement fiscal clair et prévisible.

Pour le cabinet IKT, cette rencontre répond à un impératif de pédagogie fiscale. Maître Kouamé Noël Faustin a rappelé qu'une information précise et accessible constitue un levier essentiel pour renforcer l'adhésion des contribuables aux réformes engagées.

À travers cet atelier, la Dgi réaffirme sa volonté d'accompagner la transformation numérique de l'économie ivoirienne tout en consolidant l'équité et l'efficacité du système fiscal national.