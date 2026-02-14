Cote d'Ivoire: « Le pouvoir de l'employabilité » - Un ouvrage pour construire son avenir et sa culture professionnelle

Bien au-delà d'un simple guide professionnel, cet ouvrage se présente comme un véritable « vecteur culturel », mêlant savoir, expérience et transmission. Il s'adresse tout particulièrement à la jeunesse ivoirienne et aux femmes.

Pour Dr Hélène Lobé Wagga, présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire (Aeci), cette rencontre est « une belle rencontre autour du livre ».

Elle souligne que l'oeuvre « arrive sur la scène » et offre à chacun, jeunes et moins jeunes, l'occasion de se questionner sur ce qu'il sait, ce qu'il ignore et ce qu'il devrait apprendre. Elle encourage également l'auteure à rapprocher cet ouvrage du ministère de la Promotion de la jeunesse et de celui de l'Emploi afin de le rendre accessible à un public plus large.

Directrice générale de l'Institut des compétences et des talents pour l'emploi, et directrice exécutive d'Impact' Lab, l'auteure, Nathalie Atta, explique que l'employabilité n'est pas synonyme de simple emploi, mais constitue un véritable « pouvoir » à construire et à cultiver.

Fruit de deux années d'écriture et de dix années d'expérience, l'ouvrage propose un parcours structuré, allant de la compréhension du concept à la construction d'une trajectoire professionnelle durable, enrichi par les témoignages de plus de dix professionnels expérimentés.

Au-delà de son rôle de guide, « Le pouvoir de l'employabilité » s'inscrit dans une dynamique culturelle forte. Il se veut un outil de réflexion, un espace de partage et un levier d'émancipation pour la jeunesse ivoirienne.

Nathalie Atta annonce déjà l'organisation de conférences et d'ateliers pour accompagner le livre, invitant chacun à s'approprier ces enseignements afin de tracer son chemin professionnel en toute conscience et avec assurance.