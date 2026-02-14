Cote d'Ivoire: 12e Congrès de l'UNJCI - La Commission paritaire ouvre la voie à un scrutin transparent

La Commission paritaire instituée dans le cadre de l'organisation du 12e Congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) a tenu sa séance inaugurale le vendredi 13 février 2026, à la Maison de la Presse d'Abidjan (MPA).

Cette rencontre marque une étape déterminante dans la préparation du congrès, conformément aux dispositions des Statuts et du Règlement intérieur de l'organisation. Elle fait suite aux décisions prises dans le cadre des travaux préparatoires, notamment à l'issue de la réunion du 11 février 2026, tenue en présence du Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, dans un souci de garantir un processus électoral consensuel et apaisé.

Régulièrement constituée et investie de ses prérogatives, la Commission paritaire s'affirme comme un organe central chargé d'encadrer le processus devant conduire au renouvellement des instances dirigeantes de l'UNJCI.

Une séance inaugurale placée sous le signe de la concertation

La séance inaugurale s'est déroulée en présence des membres et représentants dûment mandatés des organes statutaires ainsi que des différentes parties prenantes impliquées dans le processus électoral.

Ce cadre de concertation vise à assurer un climat de confiance entre les acteurs, en favorisant le dialogue et la transparence dans l'organisation du scrutin.

En réunissant l'ensemble des sensibilités autour de la table, l'UNJCI réaffirme sa volonté de conduire un congrès respectueux des principes démocratiques et des règles internes qui régissent la vie de l'Union.

Les organes statutaires fortement représentés

Plusieurs responsables de l'UNJCI ont pris part à cette première séance officielle. Au titre du Conseil d'administration, étaient présents Yacouba Gbané, Vice-président ; Mme Flora Ballaud-Gueye, Secrétaire générale.

Le Conseil exécutif était représenté par Tchè Bi Tchè, Premier Vice-président de l'UNJCI.

Le Comité d'organisation du 12e Congrès ordinaire, chargé de la coordination générale des préparatifs, était également présent avec Jean-Jorès Tah Bi, Président du comité ; Roger Appé, membre du comité.

Cette forte mobilisation des instances dirigeantes illustre l'importance accordée à la réussite de ce rendez-vous majeur de la presse ivoirienne.

Les candidats et leurs représentants engagés dans le processus

La séance inaugurale a également enregistré la participation des représentants des candidats déclarés à l'élection, traduisant ainsi l'implication directe des compétiteurs dans la dynamique électorale.

Pour le compte de Mme Marie-Laure N'Goran, candidate, étaient présents Félix Bony, Directeur de campagne ; Frimo Koukou.

Pour le compte de M. Franck Ettien, candidat, ont pris part Ferdinand Bailly ; Moïse Théodore Yao.

La présence de ces délégations traduit une volonté commune de participer activement à un processus structuré, encadré et conforme aux règles établies.

Un organe clé pour des élections crédibles

La Commission paritaire joue un rôle essentiel dans l'organisation du congrès. Elle a pour mission de veiller à la transparence, à l'équité et au respect des textes dans toutes les étapes du processus électoral.

Cette séance inaugurale ouvre donc officiellement la phase opérationnelle des travaux de la Commission, qui devra accompagner l'ensemble des acteurs vers un congrès inclusif, crédible et apaisé.

À travers cette démarche, l'UNJCI réaffirme son engagement à renforcer la cohésion au sein de la corporation et à promouvoir une gouvernance démocratique au service du journalisme ivoirien.