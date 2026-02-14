Afrique: L'Europe soutient l'agrobusiness

L'Union européenne et la France vont renforcer leur appui à l'Université de Kara - deuxième université publique du pays - pour développer les compétences des étudiants dans le domaine de l'agrobusiness.

Lors d'une rencontre organisée sur le campus autour du thème « Jeunesse, université et coopération internationale », les ambassadeurs de l'UE, Gwilym Ceri Jones, et de la France, Augustin Favereau, ont échangé avec les étudiants, notamment ceux de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture et du Centre d'excellence en protection durable des cultures.

Ce partenariat vise à améliorer la qualité des formations, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à mieux préparer les étudiants aux défis liés au climat et à la modernisation du secteur. Il ouvre également des perspectives accrues de mobilité académique vers des universités européennes.