Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 février 2026

Afrique: À Addis-Abeba, le secteur privé au cœur de la transformation africaine

En marge du 39e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu du 14 au 15 février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, le Forum de Haut Niveau du Secteur Privé Africain s'est tenu ce 13 février au siège de l'organisation continentale. Placée sous le thème « Le rôle du secteur privé dans la réalisation de l'Agenda 2063 pour le développement de l'Afrique », cette rencontre stratégique visait à positionner les acteurs économiques comme moteurs centraux de l'industrialisation, du commerce et de l'investissement sur le continent. (Source : AllAfrica)

Guinée-Bissau : Domingos Simões Pereira a comparu devant un tribunal militaire

Domingos Simões Pereira, figure de l’opposition en Guinée-Bissau, a comparu vendredi devant un tribunal militaire à Bissau.

Il est accusé d’avoir des liens avec au moins deux tentatives de coup d’État, survenues fin 2023 et en octobre 2025. Son arrestation intervient dans un contexte politique tendu, marqué par l’instabilité institutionnelle du pays. (Source : Africanews)

La Chine supprime les droits de douane pour 53 pays africains à compter du 1er mai 2026

"À compter du 1er mai 2026, la Chine mettra pleinement en œuvre une mesure de zéro droit de douane à l’égard des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle", a indiqué le président chinois Xi Jinping dans un message adressé au président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, ainsi qu’au président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, à l’occasion du 39e sommet de l’organisation.

Au-delà de la suppression tarifaire, Beijing entend accélérer la conclusion d’un accord économique structurant et faciliter l’entrée des exportations africaines sur le marché chinois, notamment par l’optimisation du "canal vert" et d’autres mécanismes destinés à fluidifier les procédures d’importation, selon le message relayé par la presse chinoise. (Source : Medias24)

Sierra Leone: le secrétaire général du parti d'opposition APC inculpé et placé en détention

Ce qu’on lui reproche, c’est d’avoir traité le président Julius Maada Bio de « voleur ». Fin janvier, lors d’un meeting de l’APC, Lansana Dumbuya l’accuse d’avoir « volé » l’élection de 2023 et, selon l’accusation, il pousse même les militants à reprendre le slogan.

Le secrétaire général de l'APC a plaidé non coupable des trois chefs retenus contre lui. (Source : RFi)

CAN 2027, passage tous les 4 ans et à 28 équipes... les grandes annonces de Motsepe

Alors que des rumeurs persistantes faisaient état d’un plan B en raison de retards dans les infrastructures au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie (le projet « Pamoja »), Patrice Motsepe a profité de sa présence sur le sol tanzanien pour jouer les pompiers de service. Devant un parterre de journalistes, il a balayé les doutes sur la capacité de l'Afrique de l'Est à accueillir le tournoi.

« Des gens ont dit que je venais ici pour retirer l'organisation de la CAN 2027. Ce n'est pas vrai. Je suis confiant (…) Il y a de nombreux défis, mais nous travaillons pour être prêt comme nous avons travaillé pour que ces pays organisent le CHAN l'année dernière. Je suis absolument convaincu que nous réussiront à organiser la CAN 2027 », a-t-il martelé. Conscient de l'ampleur de la tâche, il a ajouté : « Nous allons travailler d'arrache pied pour relever ce défi. »(Source : Sport News Africa)

Algérie-Niger : rapprochement stratégique, gazoduc TSGP et stabilité au Sahel

Après près d’un an de brouille diplomatique, l’Algérie et le Niger amorcent une normalisation de leurs relations, marquée par le retour simultané de leurs ambassadeurs le 12 février 2026.

Ce rapprochement, fondé sur la coopération énergétique et sécuritaire, redonne de la crédibilité au projet de gazoduc transsaharien (TSGP) reliant le Nigeria à la Méditerranée via le Niger et l’Algérie. Un signal de stabilité pour l’ensemble du Sahel. (Source: Afrik.com)

Nigeria : la présidentielle et les législatives fixées au 20 février 2027, les élections des gouverneurs le 6 mars

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a annoncé que l’élection présidentielle nigériane se tiendra le 20 février 2027, en même temps que les législatives, tandis que les gouverneurs seront élus le 6 mars.

Le président sortant, Bola Ahmed Tinubu, élu en 2023 avec 36 % des voix et une participation historiquement faible, briguera un second mandat dans un contexte d’inflation élevée, de contestations récurrentes des résultats électoraux et de dégradation sécuritaire. (Source : Africa Radio)

Niger : Abdourahamane Tiani intensifie ses critiques contre la France, le Bénin et la Côte d’Ivoire

Dans un entretien fleuve accordé à la télévision nationale ce 12 février 2026, le Président de la République du Niger, Général de Brigade Abdourahamane Tiani, s’est exprimé sur l’ensemble des grands dossiers de la nation. De la tournée nationale historique d’octobre-novembre 2025 aux défis sécuritaires, en passant par les questions économiques, diplomatiques et la vision pour l’avenir du pays et de la Confédération des États du Sahel (AES), Abdourahamane Tiani a livré un discours sans concession, marqué par une volonté affirmée de souveraineté et d’indépendance. (Source : BeninWebTv)

Gambie : Adama Barrow vise un troisième mandat après l’échec d’un projet de Constitution

Alors que la Gambie fête son indépendance le 18 février, le pays s’engage dans une présidentielle décisive fixée au 5 décembre 2026 lançant officiellement la course dans ce petit État d’Afrique de l’Ouest, classé parmi les pays les moins avancés. Le président sortant, Adama Barrow, brigue un troisième mandat pour prolonger les réformes entamées après l’ère Yahya Jammeh. Mais au-delà de la compétition électorale, l’enjeu est qu’après l’échec du projet de nouvelle Constitution en 2025, la Gambie mettra à l’épreuve la consolidation de ses acquis démocratiques. (Source : Africa24)

Sénégal: Mort de Abdoulaye Ba - Le Procureur de la République ordonne l’ouverture d’une enquête ‘’exhaustive’’

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive suite au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba consécutif aux violents affrontements survenus le 9 février dernier au campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

‘’Le 9 février 2026, de violents affrontements sont survenus sur le campus social de l’UCAD entre des étudiants à des éléments de la Police nationale du Sénégal occasionnant d’importants dégâts matériels et de nombreux blessés. Au regard de la gravité des faits, le Procureur de la République a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive’’, lit-on dans un communiqué rendu public samedi par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. (Source : Agence de Presse Sénégalaise)