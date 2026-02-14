Togo: Renforcement de la coopération académique avec Ankara

La Turquie a réaffirmé vendredi sa volonté d'accompagner le Togo dans la formation de ses ressources humaines, considérées comme un pilier stratégique du développement.

C'est ce qu'a indiqué l'ambassadrice de Turquie, Muteber Kiliç, lors d'une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Gado Tchangbeni.

Au coeur de cette collaboration figure une augmentation notable du nombre de bourses accordées aux étudiants togolais.

Dans des formations telles que l'ingénierie, la santé, l'énergie, l'agriculture et les technologies appliquées.

La Turquie dispose d'universités de qualité.