Afrique: Sécurité juridique et investissement - Le pari de l'OHADA

14 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a pris vendredi la présidence effective du conseil des ministres de l'OHADA.

C'est Pacôme Adjourouvi, le ministre de la Justice, qui est aux commandes de l'organisation. Le passage de relais avec le Tchad s'est déroulé en présence du ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola.

L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires regroupe 17 États africains autour d'un objectif commun : harmoniser le droit des affaires afin de sécuriser les investissements, faciliter la création d'entreprises et renforcer la sécurité juridique dans l'espace africain.

À travers ses Actes uniformes directement applicables dans les États membres, l'Organisation constitue un outil majeur d'intégration économique et de modernisation des cadres juridiques.

Membre fondateur, le Togo a joué un rôle de premier plan dans la construction institutionnelle de l'OHADA. Lomé a notamment vu l'adoption en 2010 de textes fondamentaux relatifs au droit commercial général, aux sûretés et aux sociétés coopératives. La capitale togolaise a également accueilli des décisions importantes, dont le règlement financier des institutions et la création d'instances techniques clés.

M. Adjourouvi a souligné que le Togo, sous l'impulsion du président du Conseil Faure Gnassingbé, entend faire de cette nouvelle présidence un levier pour renforcer l'attractivité économique, stimuler l'investissement et consolider l'unité juridique du continent.

L'OHADA demeure un instrument stratégique au service de la transformation et de la souveraineté économiques africaines.

