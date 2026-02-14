Ile Maurice: Bowling - Unir la jeunesse pour dire non aux stupéfiants

La clôture du Sir Abdool Razack Mohamed Memorial Community Sports Festival 2026, organisé en mémoire de Sir Abdool Razack Mohamed, a eu lieu jeudi soir.

Parrain et sponsor principal de l'événement, le ministre du Logement, Shakeel Mohamed a salué l'engagement des organisateurs et des jeunes participants. L'événement a aussi vu la présence du Chairperson de la National Agency for Drug Control (NADC), Kunal Naik.

L'organisation du festival a été assurée par la Fédération sportive de la Plaine-Verte, sous le leadership de Lookman Moosun, coach sportif junior.

Lancé officiellement en janvier 2026 au stade St François-Xavier à PortLouis, le festival a rassemblé plus de 1 500 participants issus de différentes régions de la capitale.

Lors de la cérémonie de lancement, Shakeel Mohamed a souligné la nécessité de revoir les infrastructures sportives afin de mieux encadrer les jeunes et promouvoir des valeurs positives à travers le sport.

Sport et lutte contre la drogue

Jeudi soir, le ministre a également rencontré Kunal Naik. Les échanges ont porté sur le fléau persistant de la drogue et les solutions à mettre en place. Répondant à la presse, Shakeel Mohamed a déclaré : «Kunal Naik fait un travail formidable au sein de la NADC. Nous avons parlé de projets en relation avec la réduction des risques et la distribution de méthadone. Au sein de mon ministère, j'ai trouvé un terrain que j'ai mis à la disposition du ministère de la Santé pour la distribution de méthadone loin de la Mediclinic de Plaine-Verte. C'était nécessaire d'en parler avec Kunal Naik car c'est lui l'expert.»

Il a ajouté que la NADC n'est pas une implementing agency, mais «la tête pensante» chargée de proposer des projets et de conseiller le gouvernement dans la lutte contre la drogue. «Kan finn gagn enn lese-ale pandan plis ki enn deseni, li pran enn travay de fon pou regle enn problem. NADC pe fer enn gro travay e mo ena konfians», a-t-il affirmé, tout en exprimant son souhait de lancer une Journée nationale du sport.

Pour sa part, Kunal Naik a salué une initiative «louable» dans le combat contre les trafiquants de drogue. Il a précisé que la NADC travaille actuellement sur plusieurs projets avec le ministère des Sports et celui de l'Éducation. «Il y a un retard avec lequel je ne suis pas d'accord, mais j'ai pu en parler avec le ministre pour faire bouger les choses et avoir plus d'impact sur le terrain», a-t-il indiqué.

Lookman Moosun a, quant à lui, estimé que le manque d'événements sportifs contribue aux dérives sociales. «C'est pour cela que nous avons voulu réunir les jeunes autour du sport», a-t-il déclaré.

À travers cette initiative, les organisateurs espèrent inscrire durablement le sport comme levier d'inclusion sociale et de prévention contre les fléaux qui touchent la jeunesse mauricienne.