Sénégal: Décès d'Abdoulaye Ba - « À ce stade, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime » (Procureur)

14 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

À ce stade, les éléments disponibles « ne corroborent pas » les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur l'étudiant Abdoulaye Ba, décédé lors des manifestations le 9 février dernier. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République dans un communiqué rendu public samedi.

Après les violents affrontements survenus le 9 février dernier sur le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar entre des étudiants et des éléments de la Police nationale, d'importants dégâts matériels, de nombreux blessés ont été constatés. Pire, un étudiant est décédé lors de ces manifestations.

« Au regard de la gravité des faits, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête exhaustive », informe un communiqué du Procureur, Ibrahima Ndoye, publié samedi.

La même source renseigne que la Sûreté urbaine a été saisie pour déterminer les responsabilités liées aux incidents. Tandis que la Division des investigations criminelles a été chargée d'établir les causes et circonstances du décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année à la Faculté de Médecine.

« Les investigations sont en cours et ont donné lieu à l'accomplissement de plusieurs actes, dont des auditions, un transport sur les lieux et une autopsie. À ce stade, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime », précise le document.

