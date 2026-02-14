Sénégal: Accusation de transmission volontaire du VIH SIDA - L'AJSPD appelle à la prudence

L'AJSPD a invité les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour éviter les discriminations face aux porteurs du virus du Sida. À Sédhiou pour présenter des condoléances à la famille de feu Moussa Dramé. Toutefois, Eugène Kaly et sa délégation encouragent l'État à sévir si cette volonté de propager le VIH est établie.

Sédhiou : L'Association des journalistes santé population développement (AJSPD) s'est dite outrée par les accusations portées sur des personnes d'être porteuses du VIH. L'AJSPD fait allusion à la polémique qui fait la chronique sur des personnes homosexuelles et cette histoire de « contamination volontaire du VIH ».

« Nous refusons toute forme d'homosexualité », a précisé d'emblée Abdoulaye Iba Faye, conseiller du président de l'Association des journalistes santé population développement. « Nous appelons à la prudence. Rien n'est encore défini. Car, la transmission du sida doit être confirmée par un médecin spécialiste », a ajouté M. Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'homosexualité est bannie par la société sénégalaise. Personne ne doit promouvoir cela, mais en matière de sida il faut éviter la stigmatisation », a repris Eugène Kaly, président de l'AJSPD. D'après lui, le Sida est une maladie chronique comme le diabète. Une personne atteinte du VIH et qui suit le traitement normalement peut vivre 20 ans, voire 30 ans, a expliqué Eugène Kaly.

Avec l'évolution de la recherche scientifique sur le Sida, les personnes qui suivent efficacement leur traitement après six mois ne peuvent plus transmettre le virus du Sida. « Aujourd'hui, il y a l'autotest avec la PrEP, prophylaxie préexposition, un traitement qui empêche le virus du VIH de se développer et de se fixer dès son entrée dans le corps, ce qui permet à la personne de rester séronégative », a expliqué Abdoulaye Iba Faye.

Pour sa part, le président de l'AJSPD, Eugène Kaly a appelé les autorités à sévir contre la stigmatisation des porteurs de VIH le plus rapidement possible. Il a par la même occasion insisté pour l'application de la loi contre les contaminations volontaires. « Ces derniers doivent être mis en prison à la peine maximale pour que cela ne se reproduise plus au Sénégal », a-t-il déclaré.

À rappeler que la délégation de l'association des journalistes santé population développement s'est rendue à Sédhiou ce jeudi pour présenter les condoléances à la famille du journaliste feu Moussa Dramé. Le correspondant de Sud FM est décédé le 21 novembre 2025 à la suite d'un malaise.

« Moussa Dramé devait également participer à la remise du prix spécial sur la malnutrition. Malheureusement la veille de cette cérémonie de consécration des lauréats, vendredi 21, il a eu un malaise. C'est en pleine cérémonie, le samedi 22, qu'on nous dit que Moussa est parti. C'est alors naturel que nous venions à Sédhiou pour nous présenter », a réagi Abdoulaye Iba Faye.

Il a loué les qualités du défunt en tant que journaliste. « Moussa était un point focal de l'association. Il jouait une part prépondérante dans l'organisation des activités », a-t-il reconnu.