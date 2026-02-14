Afrique: Choix de l'hymne officiel des Joj « Dakar 2026 » - Le 21 juin, Ayo saura sur quelle musique danser

La mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 » Ayo sourit et danse depuis qu'on l'a dévoilée au grand public. Mais, elle danse pour le moment sur des musiques empruntées. Le 21 juin prochain, elle découvrira la musique officielle qui accompagnera ses pas le long de l'événement. Les membres du jury du concours de la musique officielle des Jeux olympiques de la jeunesse se sont réunis le vendredi 13 février à Dakar.

« L'Afrique accueille, Dakar célèbre » : on ne voit presque jamais une affiche officielle des Jeux olympiques de la Jeunesse sans ce...refrain. Cinq mots et un refrain sont toutefois trop courts, pour rendre tout l'enthousiasme que le Comité d'Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) met dans « Dakar célèbre ».

Il lui faut alors proposer une musique entière, qui sente le Sénégal, qui représente l'Afrique, qui chante le monde. Ainsi, un concours sur la création de la musique officielle des Joj « Dakar 2026 » a-t-il été lancé. Le jury dudit concours s'est réuni et a officiellement été installé le vendredi 13 février à Dakar. Jury dans lequel on retrouve Baaba Maal, Kiné Laam, Oumar Pène, Henri Guillabert, Coumba Gawlo...Ninou (animatrice, influenceuse), Mamadou Oumar Kamara (journaliste culturel au « Soleil »).

Entre autres messieurs et dames, qui ont « entre les mains la mission de choisir une oeuvre sonore qui portera haut les couleurs du Sénégal, qui fera battre le coeur de la jeunesse, et qui laissera une empreinte dans l'histoire olympique du continent », comme l'a souligné le coordonnateur général du Cojoj Dakar 2026, Ibrahima Wade.

Ce 13 février 2026, les membres du jury ont écouté 12 propositions artistiques. Trois en seront retenues et celle qui va égayer les stades, pimenter les cérémonies et accompagner la flamme olympique dans sa tournée sera dévoilée le 21 juin. Date, précisément, de la Fête de la musique.

Après le lancement du concours en septembre 2025, 90 propositions ont été reçues par les équipes du Cojoj. Un premier tri avait alors permis d'en retenir 50. Quatre critères vont être déterminants dans le choix de l'identité sonore des Joj « Dakar 2026 ». « Facilité de déclinaison », « caractère entraînant et fédérateur », « intégration des sonorités locales » et « qualité de la création artistique » : le virtuose qui verra sa chanson choisie sera celui qui a le mieux valsé sur ces quatre temps.

Compliquée, est la tâche « mais, dit le chanteur Oumar Pène, on va faire de notre mieux pour essayer de choisir la meilleure chanson possible ». Compliquée, la tâche, mais, poursuit M. Pène, « en notre âme et conscience, on croit que tout le monde sera satisfait le jour où on va présenter cette chanson ».

Compliquée, la tâche, mais exaltante, puisqu'« à travers l'hymne officiel des Joj « Dakar 2026 », il s'agira de porter une voix. Une voix sénégalaise. Une voix africaine. Une voix universelle », pour reprendre les mots de Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Il a été représenté à la cérémonie par le directeur général de la Culture, Pape Simbandy Diatta.

Ce dernier a d'ailleurs assuré la présidence du jury. Avec 74,5 % des candidatures, Dakar est la région la plus représentée dans le concours de l'hymne des Joj de 2026. Aussi, les 3,1 % de participation non sénégalaise démontrent que l'exercice n'a pas intéressé que les 14 régions du pays.