Sénégal: Lauréat de la Calebasse de l'innovation - Lamine Niang dédié son prix « à toute la famille du Soleil'

Le Directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication (SSPP) Le Soleil, Lamine Niang, a exprimé sa fierté après l'obtention du prix de l'innovation, une distinction qu'il considère comme une reconnaissance collective plutôt qu'individuelle.

Lamine Niang, Directeur général du Soleil a remporté, vendredi, le prix de l'Innovation lors de la cérémonie de la Calebasses de l'Excellence. Cette récompense « honore toute une entreprise », a-t-il insisté en recevant sa distinction des mains de Alla Kane, doyen des députés de l'Assemblée nationale. Accompagné d'une forte délégation de toutes les entités de la SSPP Le Soleil, cette distinction salue l'audace, la créativité et surtout l'esprit d'équipe qui animent l'institution. « On ne peut pas parler d'audace et d'innovation sans reconnaître la force d'une équipe solide et engagée », a-t-il déclaré, dédiant le prix à la rédaction, aux techniciens, à l'administration ainsi qu'à l'ensemble du personnel.

Selon Lamine Niang, ce prix revêt une signification particulière pour une entreprise forte de 56 années d'évolution dans sa nouvelle dynamique : « il confirme que l'innovation n'est pas une question d'âge, mais plutôt une capacité d'adaptation à un écosystème médiatique exigeant et en perpétuelle mutation. Innover, c'est savoir s'adapter à un environnement délicat, transformer les pratiques managériales et anticiper les changements », a-t-il souligné. Une vision qui, selon lui, a permis au Soleil de se repositionner et de continuer à performer dans un contexte marqué par la transformation numérique et la concurrence accrue.

Lamine Niang voit dans cette reconnaissance une source de motivation supplémentaire. « Ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, cela nous oblige à aller plus loin, à faire davantage et à continuer d'innover », a-t-il insisté.

Le Directeur général n'a pas manqué d'associer à cet hommage celles et ceux qui ont bâti l'institution depuis sa création, y compris les anciens collaborateurs disparus. Il a également salué le travail des « travailleurs de l'ombre » qui, au quotidien, contribuent avec professionnalisme au rayonnement du journal.

Enfin, il a tenu à remercier les lecteurs, aussi bien fidèles au support papier qu'aux plateformes numériques, rappelant que leur confiance demeure le socle de la dynamique du groupe de presse.