Sénégal: Décès d'Abdoulaye Ba - Pastef réclame des enquêtes et appelle à l'apaisement

Le Groupe parlementaire Pastef - Les Patriotes a réagi, ce vendredi 13 février 2026, au décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. Dans un communiqué, les députés présentent leurs condoléances à la famille du défunt et à la communauté universitaire.

Face aux violences sur le campus, ils demandent au ministre de l'Intérieur d'ouvrir une enquête administrative sur l'intervention des forces de l'ordre et au ministre de la Justice d'assurer un suivi rigoureux des procédures judiciaires afin d'établir les responsabilités . Le groupe condamne à la fois l'usage excessif de la force et les actes de vandalisme.