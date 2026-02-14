Gabon: Salubrité - Le programme « Assainissement sans frontières » désormais implanté à Libreville

La première édition gabonaise du programme « Assainissement sans frontières » a été lancée récemment à Libreville. Une initiative innovante, citoyenne, internationale pour un environnement sain qui promeut la solidarité environnementale au-delà des frontières communales et nationales.

Déjà déployé ces deux dernières années au Congo, puis étendu au Cameroun, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, le programme"Assainissement sans frontières" poursuit désormais son expansion sous-régionale avec son implantation au Gabon.

Pilotée à Libreville par Orcel Bayonga Mbondza, représentant sous-régional de la Fondation Pro social inter-États, cette première édition marque une étape importante dans la construction d'un mouvement communautaire transfrontalier en faveur de l'assainissement urbain. Le programme "Assainissement sans frontières" repose sur une idée forte : la salubrité urbaine est une responsabilité collective qui dépasse les limites administratives, communales et nationales.

Il s'articule autour de trois dimensions majeures : l'intercommunalité puisque les équipes citoyennes d'une commune peuvent intervenir dans une autre commune afin d'appuyer les zones les plus vulnérables ou dégradées. Cette approche renforce la coopération locale et brise le cloisonnement territorial. La solidarité interétatique est aussi mise en avant dans ce programme.

En effet, les ressortissants étrangers vivant dans un pays sont encouragés à participer activement à l'assainissement du territoire qui les accueille. L'objectif est de promouvoir la fraternité, l'intégration régionale et la responsabilité partagée. Le modèle est conçu pour être reproduit dans plusieurs pays, créant ainsi un réseau international d'actions citoyennes en faveur de villes plus propres et plus saines.

L'édition inaugurale organisée à Libreville, le 7 février dernier, a mobilisé des volontaires issus de différentes communautés, démontrant que la protection de l'environnement peut devenir un puissant levier d'unité et de cohésion sociale. Au-delà de l'opération de nettoyage, cette activité a été marquée par des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène, un appel au civisme environnemental, un engagement collectif en faveur d'un cadre de vie plus sain.

Le programme « Assainissement sans frontière » repose également sur un appui aux politiques publiques. À travers cette initiative, la Fondation Pro social inter-États entend accompagner les efforts des autorités nationales et municipales en matière d'assainissement et de santé publique.

Ainsi, le programme contribue notamment à améliorer le cadre de vie urbain, réduire les risques sanitaires liés à l'insalubrité, renforcer la participation citoyenne, promouvoir la coopération entre collectivités, soutenir les objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la santé, à l'eau, aux villes durables et aux partenariats.

Pour la Fondation Pro social inter Etats, « Assainissement sans frontières » est bien plus qu'une opération ponctuelle de nettoyage. « C'est un mouvement de solidarité environnementale qui unit les peuples au-delà des frontières pour bâtir des villes plus propres, plus solidaires et plus responsables », a dit Orcel Bayonga Mbondza, se félicitant de son implantation à Libreville.

La Fondation Pro social inter-État est une organisation engagée dans des actions sociales, humanitaires et communautaires en Afrique centrale, oeuvrant pour la solidarité, le développement humain et l'amélioration des conditions de vie de la population.