Congo-Brazzaville: ARTs de scène - Le festival Racont'arts au Congo sera lancé le 22 février à Loango

La quatrième édition du festival Racont'arts au Congo se déroulera du 22 au 25 février dans trois villages de la commune urbaine de Loango, dans le département du Kouilou, notamment Loango, Matombi et Pointe indienne.

Organisé par la compagnie Africa Graffitis et son Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité que dirige le conteur Jorus Mabiala, le festival Racont'arts est un ensemble de rencontres et d'échanges à dimensions humaine et artistique. Il est initié sur le modèle du grand festival itinérant international Racont'arts d'Algerie, une manifestation culturelle faite avec les habitants pour les habitants.

Au cours de celle-ci, les artistes sont pris en charge par l'habitant avec qui ils passent des moments de convivialité, de culture et de partage pendant quatre jours. Ils rencontrent le public du village et de l'extérieur. La manifestation se déroule sur la place du village et réunit toute la nuit des conteurs locaux et étrangers devant des spectateurs de tout âge.

Lors de la quatrième édition de Racont'arts au Congo, les artistes se proposeront d'aller dans trois villages de la commune de Loango, pour partager des moments artistiques du festival avec les habitants. Cette année, le thème du festival est « Le respect de la nature et de la biodiversité », un thème qui sera mis en exergue en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Renatura. Ainsi, seront organisés en marge du festival des ateliers dans deux écoles, une balade contée et des performances peintures.

Les artistes participants au festival viendront du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte matève, de Pointe Noire, de Brazzaville, d'Algérie avec le groupe de musique Gnawa les Nouba Gnawa composé de six musiciens, et du Québec. Loango, Matombi et Pointe indienne sont les principaux lieux où se tiendront ces retrouvailles culturelles autour du conte. Le podium du séminaire le Monastère de la visitation, l'Espace Yaro de Loango, les rues de Matombi, l'école primaire de Pointe indienne, le collège Martin-Luther-King et l'école primaire de Matombi abriteront les différents spectacles.

Ainsi, les participants découvriront ce très bel endroit du Congo, situé à une heure au Nord de Pointe-Noire où se mire la baie de Loango et ses très belles plages et aussi les gorges de Diosso, sans oublier le musée de Loango. Lieu historique majeur et ancienne capitale du royaume de Loango et lieu d'embarquement d'où sont partis plus de deux millions d'esclaves, c'est un site qui offre toujours à chaque visiteur des sensations uniques que l'on ne peut retrouver nulle part ailleurs.

Raconte-Arts Algerie est sûrement le plus gros festival international en Afrique de contes et d'arts de rue, créé en 2004 par trois acteurs de la culture, l'artiste-peintre Denis Martinez, Salah Silem et Hacène Metref. Il se tient dans les petits villages démunis de Kabylie et rassemble pendant dix jours des milliers d'artistes et de spectateurs, locaux et internationaux rêvant chaque année de se retrouver pour ce partage artistique. Le modèle congolais du festival s'inscrit également dans cette dynamique en plaçant l'habitant au centre de la manifestation et en encourageant une démarche participative des villageois. Le festival prend fin par une soirée dénommée « La Nuit du conte ».