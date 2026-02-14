Sénégal: Ranch de Doly - Un levier stratégique pour l'autosuffisance en viande et en lait

Au Sénégal, le Ranch de Doly s'impose comme un levier stratégique pour l'autosuffisance en viande et en lait. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne vendredi, lors de sa tournée dans le Ferlo.

Dans le cadre de la deuxième journée de sa tournée nationale, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a marqué une étape forte au Ranch de Doly, au coeur du Ferlo. Face aux éleveurs des communes environnantes, le message est clair : ici, les actes priment sur les discours.

« Avec ses 87 500 ha, 120 km de clôture sécurisée, 14 portes d'accès et plus de 13 milliards FCFA d'investissements, le Ranch de Doly s'impose comme un levier stratégique pour l'autosuffisance en viande et en lait », soutient la tutelle.

Doté de forages à fort débit, d'un réseau hydraulique de 116 km et d'infrastructures renforcées, le site constitue un point de repli majeur pour l'élevage pastoral face aux aléas climatiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi, le ministre a réaffirmé son ambition : « faire du ranch une vitrine nationale de l'élevage intensif et laitier, intégrant amélioration génétique, recherche et transformation locale ».

Dans une note publiée vendredi soir, le ministère souligne que le mode « Fast Track » impulsé par leur équipe « redonne espoir ».

« La CAC-VRD (coopérative agricole communautaire de la Valorisation du Ranch de Doly), créée en mai 2025, compte déjà 239 membres, dont 122 jeunes et 67 femmes. Sur 100 ha aménagés, les cultures fourragères ont fait leurs preuves : 40 ha de niébé, 20 ha de sorgho, avec près de 730 sacs de fane récoltés », rapporte le ministère.

Sur ce, les équipes du ministre Mabouba Daigne affirment que produire localement l'aliment du bétail devient « une réalité ». Plus qu'une visite, cette étape incarne une vision : faire du Ranch de Doly un pôle structurant du développement agropastoral et de la souveraineté alimentaire du Sénégal.