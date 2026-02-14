Sénégal: Thiès - Un prédateur sexuel arrêté avec de la drogue de synthèse

Un prédateur sexuel a été arrêté avec de la drogue de synthèse par le Commissariat du 1eᣴ arrondissement de Thiès. Selon une note de la Police publiée samedi, le mis en cause a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit pour identifier l'ensemble des victimes potentielles.

Le Commissariat du 1eᣴ arrondissement de Thiès a procédé à l'interpellation d'un individu pour collecte illicite de données à caractère personnel, détention de drogue (amphétamines), administration de substances nuisibles et viol.

L'enquête a été déclenchée, selon la Police, à la suite d'une plainte d'une dame victime de chantage à la diffusion de contenus intimes. Le mis en cause, après avoir filmé leurs ébats sexuels à l'insu de la plaignante, exigeait de nouveaux rapports sous la menace de transmettre les images à l'époux de cette dernière.

« Pour abuser d'elle, le suspect lui administrait systématiquement une substance chimique dissimulée dans une boisson, provoquant son endormissement », rapporte la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu l'existence d'une caméra dissimulée dans sa chambre. La perquisition de son domicile a permis de saisir une caméra de surveillance fixe, neuf disques durs externes et une clé USB, mais aussi une unité centrale et un ordinateur portable.

« L'analyse technique des supports a révélé l'existence de nombreuses vidéos de la plaignante, mais également des ébats sexuels enregistrés avec plusieurs autres victimes identifiées. Des centaines de films pornographiques ont également été découverts », poursuit la note.

Les enquêteurs ont également saisi un sachet contenant 40 grammes de poudre blanche. L'analyse effectuée par la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès a confirmé qu'il s'agissait d'amphétamines.