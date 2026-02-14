Madagascar: Eau potable - Deux générateurs de 230 kvA pour pallier la pénurie

L'approvisionnement en eau dans la ville de Mahajanga a été perturbé lors du passage du cyclone Fytia, vers le début du mois, et ce, pendant près d'une semaine.

La pénurie d'eau dans toute la ville a conduit le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) à doter la Jirama de Mahajanga de deux générateurs, d'une puissance respective de 200 kVA et de 30 kVA, le vendredi 6 février dernier.

« Le ministère poursuit ses efforts pour améliorer l'accès à une eau potable propre et durable pour la population malgache. Ces groupes électrogènes visent à pallier les retards d'approvisionnement en eau causés par les coupures de courant. L'objectif est d'améliorer et de sécuriser l'approvisionnement en eau de la population locale. Les deux groupes électrogènes permettent d'alimenter en électricité les champs de forage de Mahavelona, Androtakatra, Ampombonavony et Ambondrona », a expliqué le directeur régional de l'EAH Boeny.

Les machines sont installées au réservoir d'eau à Ambondrona et à la station de pompage à Androva.

Le directeur régional de la Jirama Mahajanga, Jean-Claude Rakotoniaina, a souligné la collaboration avec le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, ou PAEEP, avec la Jirama.

« Des groupes de secours seront mis en place dans les stations de pompage pour assurer l'approvisionnement en eau de la ville. Le problème est déjà résolu à près de 95 % », a déclaré le directeur.