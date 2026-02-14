Congo-Kinshasa: Affrontements entre deux villages à Gungu - Plusieurs familles en fuite

14 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les populations des villages Kalombo et Kaminya, situés dans l'aire de santé de Mungindu, territoire de Gungu ( Kwilu) vivent dans la peur depuis vendredi matin 13 février, après une série de violents affrontements les habitants de ces deux villages.

Selon les témoignages recueillis sur place, tout est parti de la mort d'un jeune du village Kalombo, poignardé par des jeunes de Kaminya alors qu'il voulait épouser une fille de ce village. En représailles, les jeunes de Kalombo ont incendié plusieurs maisons à Kaminya. Les habitants de Kaminya ont répliqué en mettant le feu à des habitations de Kalombo.

Adelin Mbangu, acteur humanitaire présent dans la zone, décrit une situation chaotique :

« Des maisons incendiées à Kalombo comme à Kaminya. Le calme n'est pas encore revenu. En attendant, la population traverse de l'autre côté pour éviter le pire. Les échauffourées continuent. Une situation de non-État, le pire est à craindre ».

Certaines familles ont déjà quitté leurs villages pour trouver refuge ailleurs, craignant une escalade de la violence. Les autorités locales et les acteurs humanitaires appellent au rétablissement urgent du calme afin d'éviter de nouvelles pertes humaines et matérielles.

