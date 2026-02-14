Sénégal: Une centrale de 500 MW pour renforcer la sécurité énergétique

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) dévoile les détails de la réalisation de la centrale électrique au gaz de 500 mégawatts. L'infrastructure a pour vocation de renforcer durablement la sécurité énergétique du Sénégal et d'accompagner l'essor de l'exploitation du gaz domestique.

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) gère des actifs de l'État avec une approche axée sur la création de valeur et la rentabilité à long terme. Ainsi, dans le cadre de la stratégie « Gas-to-Power », visant à valoriser les ressources gazières nationales, il a été mandaté pour piloter le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale électrique au gaz naturel d'une capacité de 500 mégawatts.

La structure a lancé, hier, vendredi), l'appel à partenariat. L'infrastructure est destinée à renforcer durablement la sécurité énergétique du Sénégal et à accompagner l'essor de l'exploitation du gaz domestique. La centrale sera développée selon un modèle Ipp (« Independent Power Producer ») et structurée à travers la création d'une Société de projet dédiée (Spv).

Le projet couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur de la production électrique, incluant notamment la réalisation des études de faisabilité techniques, économiques, financières, environnementales et sociales, conformément aux normes nationales et aux standards internationaux applicables. Il est également prévu une conception technique détaillée (engineering) de la centrale, intégrant les choix technologiques optimisés en termes de rendement, de disponibilité et de coûts d'exploitation.

L'autre avantage du projet est la construction clé en main de la centrale incluant les équipements de production, les installations auxiliaires, les systèmes de contrôle-commande et les ouvrages de raccordement au réseau électrique national. Il y a aussi les essais, la mise en service industrielle et la réception définitive des installations. La technologie privilégiée est celle visant un haut rendement énergétique, une faible empreinte carbone et un coût de production compétitif. La centrale sera intégrée au réseau électrique national avec une évacuation de l'énergie produite vers les postes et lignes de transport existants ou à développer.

À ce titre, la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), en sa qualité d'acheteur unique, négociera et signera un Contrat d'achat d'énergie (Ppa en anglais). Il sera soumis à l'approbation de la Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse), conformément à la réglementation en vigueur. Avec le début de l'exploitation du gaz, le 31 décembre 2024, le Sénégal ambitionne de valoriser les hydrocarbures afin de garantir la disponibilité de l'électricité à moindre coût.

Avec Grand Tortue Ahmeyim (Gta), exploité avec la Mauritanie, environ 3,77 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié ont été produits jusqu'ici, soit 1,39 million de barils. Pour le pétrole également, la tendance est bonne. En 2025, les résultats finaux de production pour Sangomar font état de 36,1 millions de barils de pétrole brut, démontrant l'efficacité des opérations. La production annuelle pour 2024 de Sangomar s'était élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l'objectif initial de 11,7 millions de barils.