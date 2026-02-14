Sénégal: Ibrahima Bamba Sagne, bâtisseur de talents et de souveraineté locale

À Thiès, Ibrahima Bamba Sagne transforme le potentiel de sa jeunesse en opportunités concrètes. Entrepreneur social et formateur passionné, il accompagne des milliers de jeunes et de femmes à créer, produire et réussir avec des produits locaux et bio, prouvant que le développement commence par l'engagement et l'action sur le terrain.

Dans le quartier populaire de Cité Lamy, le matin s'éveille doucement. Les ruelles s'animent, les enfants rejoignent l'école, les vendeuses installent leurs étals, et quelque part, dans une petite cour, un carnet ouvert et un téléphone à la main, Ibrahima Bamba Sagne commence sa journée. C'est le parcours d'un homme qui a fait de l'accompagnement des autres sa raison d'être.

Entrepreneur social et Directeur Général de Nutri Sen Sénégal, Président Fondateur de AND MAGAL SUNU REW et coordonnateur général du FEDER - Horizon 2035, Ibrahima a construit un parcours où engagement rime avec pragmatisme. Depuis son enfance, il a grandi dans un environnement où solidarité et entraide n'étaient pas que des mots, mais une nécessité. Très tôt, il a observé les jeunes et les femmes autour de lui, pleins d'énergie et d'idées, mais souvent freinés par le manque d'accompagnement et de compétences techniques.

« J'ai compris que la formation et la valorisation des ressources locales étaient des leviers puissants pour lutter contre le chômage et favoriser l'autonomisation économique », confie-t-il. Cette conviction guide son action depuis des années.

Formé en gestion de projets et en économie sociale, il a combiné apprentissage académique et expérience de terrain pour bâtir ses compétences. Ses mentors étaient des leaders communautaires et des entrepreneurs sociaux qui lui ont montré qu'un changement durable pouvait émerger de l'initiative locale. De cette inspiration est née Nutri Sen Sénégal, structure qui transforme les matières premières locales en produits bio, du go-fio enrichi au collagène au fenugrec, tout en respectant les normes de qualité et d'hygiène.

Produire ne suffit pas pour Ibrahima. Son ambition va plus loin : il veut transmettre. Depuis des années, il forme jeunes, femmes, porteurs de projets et entrepreneurs locaux à travers le FEDER - Horizon 2035 et le projet Tòk Tékki Jotna, initiative qui invite la jeunesse à rester, oser entreprendre et réussir au Sénégal. Plus de 3 600 personnes ont déjà bénéficié de ses programmes, et l'objectif est d'en former 10 000 d'ici 2035.

« Quand on forme une personne, on impacte sa famille, sa communauté et parfois tout un quartier », explique-t-il. Les retours sont nombreux : des anciens apprenants qui créent leur activité, embauchent et deviennent à leur tour des modèles pour d'autres. Ces réussites silencieuses, souvent invisibles aux yeux du grand public, sont pour lui la plus grande récompense.

Pour Ibrahima, consommer local et bio n'est pas seulement un geste économique, c'est un acte politique et culturel. « Soutenir les produits sénégalais, c'est soutenir l'économie nationale, préserver la santé et valoriser nos ressources », dit-il. Mais le chemin reste semé d'embûches : l'accès au financement reste limité, les équipements coûtent cher et la concurrence des importations est forte. Pourtant, il puise sa force dans ces défis, trouvant dans l'innovation et l'accompagnement pragmatique la clé pour faire avancer ses projets.

Sa vision est claire. Il veut faire émerger une génération capable de produire, transformer et vendre depuis le Sénégal, avec les jeunes et les femmes au centre de cette dynamique. Au-delà des chiffres, son ambition est culturelle : changer le regard sur l'entrepreneuriat local et montrer que le développement commence par l'engagement individuel au service de la communauté.

À ceux qui rêvent de partir, Ibrahima offre une alternative : rester et construire ici. Il le dit avec simplicité : « Croyez en votre potentiel, valorisez nos ressources locales, osez entreprendre ici au Sénégal. L'avenir peut se construire chez nous. »

Pour lui, la transformation commence par l'action. Et à Thiès, dans les ruelles de Cité Lamy, cette conviction prend corps : un jeune entrepreneur, un produit local, une réussite à la fois.