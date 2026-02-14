Soudan: A Tawila, dans des tentes de fortune, des milliers de déplacés s'accrochent à un espoir fragile

A Tawila, dans la région soudanaise du Darfour, plus d'un demi-million de déplacés survivent dans d'immenses campements transformés en une ville improvisée. Au milieu des tentes de fortune faites de bâtons, de paille et de bâches en plastique, les visages racontent des voyages épuisants et des espoirs fragiles. Certaines familles vivent dans ces conditions difficiles depuis des mois.

Au coeur de ces campements, où chaque jour est une lutte pour la survie, les récits individuels comme celui de Doha donnent un visage humain à l'ampleur de la crise.

Des équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont rencontré récemment cette jeune fille âgée de 17 ans qui a fui l'enfer d'El Fasher avec sa tante et ses frères.

Après un voyage éprouvant de trois jours à pied et en charrette tirée par des ânes, Doha et sa famille ont finalement atteint Tawila, épuisés et effrayés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'anglais comme fil d'espoir

A El Fasher, la capitale de l'Etat du Darfour du Nord, le quotidien de Doha était devenu trop dangereux. La nourriture se faisait rare, les établissements de santé étaient détruits, et l'école, qui rythmait autrefois ses journées, n'existait plus.

Malgré l'épuisement, Doha, dont le prénom signifie « aurore » ou « lever de soleil » en arabe, tente de communiquer en anglais, langue qu'elle apprenait à l'école, comme pour rendre ce nouveau monde moins hostile. Ces efforts révèlent la résilience des jeunes déplacés et soulignent l'importance de soutenir leur éducation malgré la guerre.

« Cette jeune fille, avec son regard lumineux, est vraiment à la hauteur de son nom. C'était merveilleux de l'entendre expliquer qu'avant la guerre, elle étudiait l'anglais », témoigne Eva Hinds, responsable du plaidoyer et de la communication à l'UNICEF Soudan.

Déterminée à poursuivre ses études, Doha illustre le désir des enfants déplacés de construire un avenir malgré les épreuves. L'anglais reste sa matière préférée et sa grande passion. « Elle montre une forte volonté de continuer et ne semble pas vouloir abandonner. C'est quelque chose qu'elle souhaite accomplir », ajoute Mme Hinds à ONU Info.

Fragiles mais debout

A terme, elle aspire à enseigner aux autres, pour transmettre ce qu'elle a reçu. Pour des millions d'enfants déplacés comme Doha, qui ont déjà tant perdu, l'éducation n'est pas un privilège, mais une véritable bouée de sauvetage.

« Je suis toujours frappée par la résilience des gens, qui n'abandonnent pas même lorsque le monde entier semble se liguer contre eux. Ce genre d'histoires me marque profondément, et c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il est si important que nous soyons présents et que nous continuions à apporter notre soutien », a affirmé Eva Hinds.

Face à cette résilience remarquable, le contexte dans lequel vivent ces enfants montre combien leur quotidien reste fragile et menacé.

Alors que le conflit au Soudan dure depuis près de trois ans et fait rage dans de nombreuses régions du pays, les enfants sont les plus exposés et les plus vulnérables. Selon l'UNICEF, des millions d'enfants ont dû fuir leur foyer à plusieurs reprises, pas seulement une ou deux fois, mais bien plus.

Survivre au quotidien

Pour ces enfants déplacés, la fuite répétée les conduit dans des camps à l'intérieur du pays, où survivre devient un défi quotidien. Ils y vivent dans des conditions extrêmement précaires, dans des endroits où il est très difficile de grandir.

Leur quotidien est synonyme d'espaces exigus, où l'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux possibilités de poursuivre leur scolarité est très limité. « Leur sentiment de sécurité a été ébranlé par leur fuite forcée, et ils ont vu des choses que beaucoup d'enfants n'ont jamais vues et ne devraient jamais voir », a insisté la responsable de l'UNICEF.

Ces conditions difficiles révèlent l'ampleur des bouleversements que subissent ces enfants au quotidien, affectant à la fois leur sécurité, leur santé et leur développement. Concrètement, cela signifie qu'ils ne peuvent pas se déplacer librement ni accéder librement à la nourriture, à l'eau ou à l'école. « Leurs habitudes, leurs amitiés, leur sentiment de sécurité ont été complètement bouleversés, et ils ont du mal à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, qu'il s'agisse de se nourrir ou d'avoir suffisamment d'eau pour se laver, boire et rester propres », a ainsi détaillé Mme Hinds.

Besoins en hausse, financements en baisse

Cette situation dramatique pour les enfants s'aggrave dans les zones de conflit, où les risques de violence, y compris sexuelles, sont accrus.

Face à ces dangers, l'UNICEF s'efforce d'identifier et de soutenir les enfants, de retrouver les adultes de leur entourage et de leur offrir un refuge sûr si nécessaire. « En ce qui concerne les violences sexuelles, il est essentiel d'offrir des espaces sûrs, en particulier pour les femmes et les filles ».

Mais ces efforts se heurtent à des obstacles majeurs : la hausse des besoins et la baisse des financements compliquent sérieusement l'action humanitaire sur le terrain. « Si cette situation perdure, alors que les besoins explosent et que les financements diminuent, l'équation est très difficile à résoudre. Et malheureusement, ce sont souvent les plus vulnérables qui paient le prix le plus lourd, et dans ce cas, ce sont les enfants », avertit Mme Hinds.

Espoir au coeur des camps

Les familles soudanaises s'adaptent aux contraintes de la guerre. Pour les enfants, cela se traduit par une « maturité » contrainte : certains prennent soin des plus jeunes, travaillent ou se marient. « Il y a des changements pour les enfants comme pour les adultes », a observé Mme Hinds.

Dans les camps de déplacés, l'éducation et les services essentiels offrent un refuge et un semblant de sécurité. « L'éducation est une bouée de sauvetage », rappelle l'UNICEF.

Malgré la violence dans les régions du Darfour et du Kordofan, l'espoir reste le dernier refuge pour des milliers d'enfants comme Doha à Tawila, qui rêvent d'un Soudan en paix et d'une enfance retrouvée.