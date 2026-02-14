Afrique de l'Est: La frontière terrestre entre Kenya et Somalie va rouvrir, affirme le président kényan

La frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie, fermée depuis 15 ans en raison d'attaques islamistes répétées au Kenya de combattants islamistes somaliens shebab, va rouvrir, a affirmé le 12 février 2026 le président kényan William Ruto.

Le Kenya va rouvrir sa frontière avec la Somalie. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président William Ruto. Elle est fermée depuis près de 15 ans, depuis les attentats terroristes du centre commercial de Westgate à Nairobi et de l'université de Garissa, dans le nord-est du pays, qui avaient respectivement fait 67 et 148 victimes. Le groupe somalien al-Shebab avait revendiqué ces attaques.

La frontière entre les deux pays devrait rouvrir en avril. William Ruto a fait son annonce lors d'un déplacement dans les comtés de Mandera et Wajir, au nord-est du Kenya, à la frontière avec la Somalie. Selon le président, cette mesure a pour but de mettre un terme à la marginalisation des territoires du nord-est.

La frontière, « ligne de survie économique »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Arides, ces comtés, dont la population est essentiellement issue de l'ethnie somalie, restent parmi les plus pauvres du pays. « Les jeunes ne peuvent pas faire prospérer leurs affaires si la frontière reste fermée », a déclaré le président kényan. Ce que confirme le gouverneur du comté de Mandera, Khalif Saïd, qui qualifie la frontière de « ligne de survie économique ».

Pour ce qui est de la sécurité, cette réouverture intervient après une évaluation du ministère de l'Intérieur. Son numéro deux, Raymond Omollo, a expliqué à des commerçants de la région que les passages transfrontaliers se feront à travers des postes précis à Mandera, Liboi et Kiunga.

En 2015, le Kenya s'était lancé dans la construction d'un mur le long de sa frontière avec la Somalie. Un projet suspendu trois ans plus tard, alors que seuls 10 kilomètres avaient été construits pour un coût de 35 millions de dollars.