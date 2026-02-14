Madagascar: Frappée par deux cyclones en 10 jours, le pays lance un appel à l'aide

En dix jours, les cyclones Fytia et Gezani ont frappé Madagascar, laissant 400.000 personnes en situation d'urgence. Pluies, inondations et vents violents ont causé des dégâts considérables.

Le gouvernement malgache a déclaré l'état de catastrophe nationale et lancé un appel à l'aide internationale, tandis que le Programme alimentaire mondial (PAM) alerte sur la hausse des besoins humanitaires dans un contexte de ressources limitées.

A Tamatave par exemple, la deuxième plus grande ville de l'île, l'ampleur des dégâts est impressionnante.

« Les autorités ont indiqué que 80 % de la ville a été endommagée. La ville fonctionne avec environ 5 % de son approvisionnement en électricité et il n'y a pas d'eau », a déclaré lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève, Tania Goosens, Représentante du PAM à Madagascar, relevant que leur bureau et un entrepôt sur place ont été complètement détruits.

Les autorités malgaches font état de 38 morts, 374 blessés et plus de 260.000 personnes touchées. Des familles ont perdu leur maison et de nombreux bâtiments, commerces et écoles, voire l'hôpital, ont subi d'importants dégâts.

Des familles à la rue

« Au cours de ma visite, j'ai vu des familles tenter de récupérer le peu qui restait de leur maison ; beaucoup passent la nuit dans des maisons dont le toit a été arraché, alors que les pluies sont fréquentes. Des arbres déracinés et des débris jonchent les rues de la ville. Il est difficile de se procurer du carburant », a témoigné Mme Goosens, qui rentre d'une mission de l'ONU dans cette province.

Ces témoignages poignants sur la destruction et les difficultés quotidiennes rencontrées par la population illustrent l'urgence de l'intervention humanitaire qui avait été préparée par les agences onusiennes avant l'arrivée du cyclone Gezani.

En collaboration avec le gouvernement et la Croix-Rouge malgache, le PAM a réussi à fournir une aide financière anticipée à 11.000 des ménages les plus vulnérables afin de les aider à faire face au choc causé par cette dernière catastrophe, une première pour le pays. Cette action précoce a permis aux familles d'acheter de la nourriture, de protéger leurs biens essentiels et de mieux se préparer avant que la tempête ne frappe.

Grâce à cette aide anticipée, les familles étaient mieux préparées pour affronter l'impact immédiat de la catastrophe, tandis que le PAM poursuit maintenant ses opérations pour venir en aide à un plus grand nombre de personnes touchées. Avec ses dernières réserves alimentaires, composées notamment de biscuits enrichis et du riz, l'agence onusienne entend venir en aide à 18.000 personnes touchées par les deux cyclones.

Manque de financement

Cette aide d'urgence s'inscrit dans un contexte déjà préoccupant, où la population malgache faisait face à une insécurité alimentaire importante.

Avant les cyclones, 1,57 million de personnes souffraient d'insécurité alimentaire, dont 84.000 étaient confrontées à une situation d'urgence alimentaire. Selon l'agence onusienne, ce chiffre devrait passer à 1,8 million.

« Au-delà des mesures anticipatives et des interventions rapides prévues, aucun financement n'est disponible pour faire face aux cyclones, et le soutien urgent des donateurs est essentiel pour garantir une livraison rapide et combler les lacunes dans l'acheminement de l'aide aux personnes touchées par les cyclones », a insisté Mme Goosens.

Face à ce manque de financement et à l'urgence des besoins, l'intervention en espèces apparaît comme une solution clé pour soutenir rapidement les populations et renforcer les marchés locaux. « Les familles nous disent qu'elles ont tout perdu. Beaucoup se sont réfugiées dans des maisons endommagées ou des sites temporaires, sans savoir comment elles pourront se procurer leur prochain repas ».

Mais l'agence fait face à un déficit de 18,3 millions de dollars pour les six prochains mois. Ces contraintes ont déjà obligé le PAM à limiter l'aide pendant la période de soudure dans certaines régions du pays à seulement 10 % des bénéficiaires initialement prévus.