Guinée: L'effondrement d'une mine d'or artisanale fait au moins onze morts dans l'est du pays

En Guinée, on a appris hier l'éboulement mercredi d'une mine artisanale dans la région aurifère des savanes, dans la préfecture de Mandiana, dans l'est du pays. Dix femmes et un jeune homme ont été surpris dans leur puits et ont perdu la vie. Les secouristes et les volontaires de la Croix-Rouge n'ont rien pu faire pour les sauver.

Selon la Croix-Rouge, 10 femmes et un homme ont été tués dans cet effondrement survenu mercredi dans une mine située près de la localité de Kondianakoro, dans l'est du pays. Les femmes travaillaient dans la mine lorsque le glissement de terrain s'est produit et leurs corps ont été retrouvés plusieurs heures plus tard, a déclaré Amara Diallo, un représentant local de la Croix-Rouge. Le jeune homme est décédé jeudi des suites de ses blessures, selon le responsable de la Croix-Rouge.

Les victimes s'étaient rendues sur le site pour procéder au « lavage et au traitement des résidus miniers », une activité courante dans les zones d'exploitation artisanale de l'or.

C'est au cours de ces opérations que les parois d'un puits se sont effondrées et que, sous la pression, d'importantes masses de terre se sont détachées, ensevelissant les victimes, a déclaré à l'AFP un responsable local.

Ce drame relance la question de la sécurité sur les sites d'orpaillage artisanal, souvent caractérisés par des conditions de travail précaires et un manque de mesures de sécurité. « Les accidents similaires sont fréquents dans la région » et « ne découragent pas les clandestins », a déploré Amara Diallo.