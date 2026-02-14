Sierra Leone: Le secrétaire général du parti d'opposition APC inculpé et placé en détention

En Sierra Leone, le secrétaire général du principal parti d'opposition, l'APC, a été inculpé jeudi et placé en détention. Lansana Dumbuya est poursuivi pour incitation à la violence, comportement injurieux et injure publique, après des propos tenus lors d'un meeting fin janvier, jugés offensifs envers le président Julius Maada Bio. Transféré à la prison de haute sécurité de Pademba Road, à Freetown, il risque jusqu'à douze mois de prison.

Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir traité le président Julius Maada Bio de « voleur ». Fin janvier, lors d'un meeting de l'APC, Lansana Dumbuya l'accuse d'avoir « volé » l'élection de 2023 et, selon l'accusation, il pousse même les militants à reprendre le slogan.

Le secrétaire général de l'APC a plaidé non coupable des trois chefs retenus contre lui.

Avant même l'inculpation, le régulateur des partis avait déjà sanctionné l'APC, ainsi que la musicienne, Zeinab Sheriff, présente lors du meeting, en infligeant une amende d'environ 15 000 dollars pour les mêmes faits. Le parti a été brièvement suspendu pour non-paiement, avant de régler la somme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une manoeuvre politique »

Mais pour l'analyste politique Idriss Mamoud Tarawallie, l'affaire ne s'arrête pas là : il y voit un acharnement contre l'opposition. « Le régulateur des partis a déjà pris des mesures. Pourquoi alors le renvoyer devant la justice ? Et cela intervient au moment où le secrétaire général est chargé d'organiser les élections internes locales de l'APC. S'il est incarcéré, comment le parti peut-il fonctionner ? Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une manoeuvre politique destinée à empêcher l'APC d'organiser ses élections locales, à l'entraîner dans la confusion et les batailles judiciaires, et à l'empêcher d'être prêt pour l'élection de 2028 », estime l'analyste.

Les élections internes de l'APC doivent commencer dès ce samedi : le parti veut renouveler sa direction, alors que le mandat de l'exécutif actuel arrive à échéance le mercredi 18 février.