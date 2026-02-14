Congo-Kinshasa: À Goma, la cheffe de la MONUSCO a discuté du mécanisme de suivi du cessez-le-feu avec l'AFC/M23

14 Février 2026
Radio France Internationale

La mission des Nations unies en RDC, la Monusco poursuit ses préparatifs en vue de la mise en place d'un mécanisme de surveillance d'un éventuel cessez-le-feu qui pourrait faire suite aux dernières initiatives diplomatiques. La cheffe par intérim de la Monusco, Vivian van de Perre était à Goma ces dernières 48 heures, pour justement s'entretenir avec les différentes parties concernés.

Vivan Van de Perre est arrivée à l'aéroport de Goma en hélicoptère. Tout un symbole car cela faisait plus d'un an que celui-ci était fermé depuis la prise de la ville par le mouvement AFC/M23. Une étape opérationnelle importante a souligné la Monusco qui reprend possession de son terminal à l'aéroport.

La cheffe par intérim de la mission onusienne a précisé qu'elle était là pour faire avancer le soutien au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu que la Monusco est censée fournir.

Van de Perre s'est entretenue avec les différentes parties concernées, notamment avec les dirigeants de l'AFC/M23. Des échanges qui ont principalement porté sur la mise en oeuvre concrète de ce mécanisme de surveillance, conformément à l'accord signé par le groupe armé à Doha, a-t-elle précisé devant la presse.

« Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain », a-t-elle affirmé.

La cheffe intérimaire de la Monusco a d'ailleurs annoncé qu'une première mission de reconnaissance aérienne serait déployée à Uvira dans les prochains jours.

Je viens de tenir une réunion avec le représentant de l'AFC/M23.

