Congo-Kinshasa: À Goma, la cheffe de la MONUSCO a discuté du mécanisme de suivi du cessez-le-feu avec l'AFC/M23

La mission des Nations unies en RDC, la Monusco poursuit ses préparatifs en vue de la mise en place d'un mécanisme de surveillance d'un éventuel cessez-le-feu qui pourrait faire suite aux dernières initiatives diplomatiques. La cheffe par intérim de la Monusco, Vivian van de Perre était à Goma ces dernières 48 heures, pour justement s'entretenir avec les différentes parties concernés.

Vivan Van de Perre est arrivée à l'aéroport de Goma en hélicoptère. Tout un symbole car cela faisait plus d'un an que celui-ci était fermé depuis la prise de la ville par le mouvement AFC/M23. Une étape opérationnelle importante a souligné la Monusco qui reprend possession de son terminal à l'aéroport.

La cheffe par intérim de la mission onusienne a précisé qu'elle était là pour faire avancer le soutien au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu que la Monusco est censée fournir.

Van de Perre s'est entretenue avec les différentes parties concernées, notamment avec les dirigeants de l'AFC/M23. Des échanges qui ont principalement porté sur la mise en oeuvre concrète de ce mécanisme de surveillance, conformément à l'accord signé par le groupe armé à Doha, a-t-elle précisé devant la presse.

« Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain », a-t-elle affirmé.

La cheffe intérimaire de la Monusco a d'ailleurs annoncé qu'une première mission de reconnaissance aérienne serait déployée à Uvira dans les prochains jours.