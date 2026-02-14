Tchad: Le Français disparu dans la zone d'Amdjarass a été retrouvé mort

Ce vendredi 13 février 2026, un touriste français a été retrouvé mort dans l'oasis de Bachikélé, à une centaine de kilomètres d'Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est au Tchad. Le retraité de 70 ans, originaire de Dijon en France, était porté disparu depuis mercredi après être parti visiter l'oasis de Bachikélé avec une cinquantaine de touristes venus dans le cadre du Festival international des cultures sahariennes (FICSA).

Le drame débute mercredi lorsqu'un groupe de touristes décide de faire une randonnée improvisée « en dehors du dispositif d'encadrement » prévu. Deux hommes s'éloignent du groupe, pensant être sur la voie menant au bivouac. L'un d'eux, épuisé, décide de s'arrêter pour se reposer. Il s'agit de Pascal Frochot, retrouvé quelques heures plus tard.

Son ami, lui, décide de continuer : « Il était stressé, pressé et n'avait pas d'eau ». C'était la dernière fois que Pascal Frochot voyait son ami. « Je me sens un peu coupable de m'être arrêté, confie-t-il. Mais en même temps, si je m'étais pas arrêté, on aurait deux personnes perdues dans le désert à cette heure-là. Le désert est trompeur. Si je renouvelle cette expérience, je le ferai avec modestie et avec des gens qui connaissent. »

« Drame épouvantable »

Du côté du gouvernement tchadien, c'est la tristesse et le désarroi. « C'est un drame épouvantable, affirme Gassim Chérif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Nous présentons nos condoléances à sa famille et au gouvernement français. C'est une nouvelle triste qui arrive à un moment où le Tchad veut mettre en exergue ses potentialités touristiques. »

Le corps du septuagénaire est encore dans l'Ennedi Est. Il fera un passage par N'Djamena où il sera accueilli par l'Ambassadeur français avant d'être rapatrié sur en France.