Tchad: Le Français disparu dans la zone d'Amdjarass a été retrouvé mort

14 Février 2026
Radio France Internationale
Par Nadia Ben Mahfoudh

Ce vendredi 13 février 2026, un touriste français a été retrouvé mort dans l'oasis de Bachikélé, à une centaine de kilomètres d'Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est au Tchad. Le retraité de 70 ans, originaire de Dijon en France, était porté disparu depuis mercredi après être parti visiter l'oasis de Bachikélé avec une cinquantaine de touristes venus dans le cadre du Festival international des cultures sahariennes (FICSA).

Le drame débute mercredi lorsqu'un groupe de touristes décide de faire une randonnée improvisée « en dehors du dispositif d'encadrement » prévu. Deux hommes s'éloignent du groupe, pensant être sur la voie menant au bivouac. L'un d'eux, épuisé, décide de s'arrêter pour se reposer. Il s'agit de Pascal Frochot, retrouvé quelques heures plus tard.

Son ami, lui, décide de continuer : « Il était stressé, pressé et n'avait pas d'eau ». C'était la dernière fois que Pascal Frochot voyait son ami. « Je me sens un peu coupable de m'être arrêté, confie-t-il. Mais en même temps, si je m'étais pas arrêté, on aurait deux personnes perdues dans le désert à cette heure-là. Le désert est trompeur. Si je renouvelle cette expérience, je le ferai avec modestie et avec des gens qui connaissent. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Drame épouvantable »

Du côté du gouvernement tchadien, c'est la tristesse et le désarroi. « C'est un drame épouvantable, affirme Gassim Chérif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Nous présentons nos condoléances à sa famille et au gouvernement français. C'est une nouvelle triste qui arrive à un moment où le Tchad veut mettre en exergue ses potentialités touristiques. »

Le corps du septuagénaire est encore dans l'Ennedi Est. Il fera un passage par N'Djamena où il sera accueilli par l'Ambassadeur français avant d'être rapatrié sur en France.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.