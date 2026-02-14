Congo-Brazzaville: Longues files

14 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

À partir du 28 février démarre, sur l'ensemble du territoire national, la campagne en vue de l'élection du président de la République.

L'occasion sera donnée à chaque candidat de présenter son projet de société aux potentiels électeurs, dans l'espoir de convaincre le plus grand nombre à lui accorder la confiance pour les cinq prochaines années à la tête du Congo.

Justement les électeurs... À côté des convictions des concurrents au fauteuil présidentiel convoité, l'unique arbitre, quoi que l'on pense, est l'homme ou la femme appelé à voter le jour-J.

Pour qui se prononcera l'électeur est la question essentielle de ce grand rendez-vous démocratique, mais elle porte un pendentif qu'il importe de mieux observer l'inclinaison les 12 et 15 mars prochains. Son nom est la file d'attente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de ces deux jours décisifs -là, si les bureaux de vote sont pris d'assaut par les électeurs, non pas pour les endommager mais pour les faire déborder de bulletins de vote positifs, alors le pari sera tenu pour l'ensemble du processus en cours.

Les candidats et leurs équipes ont pour ainsi dire l'obligation de travailler à cet aboutissement. Ce sera la preuve que les mobilisations de pré-campagne que l'on voit s'enchaîner dans les états-majors politiques ces jours-ci sont sincères.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.